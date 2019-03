Motorola Razr 2019 pieghevole: anticipazioni e uscita

Arrivano nuove conferme sul Motorola Razr 2019, lo smartphone dell’azienda cinese (Lenovo) che è molto atteso. Le nuove immagini ci svelano come sarà lo schermo pieghevole. Questo meccanismo potrebbe fare da apripista ad un nuovo mercato degli smartphone? La risposta è: si. Tuttavia non avremo un segmento di mercato dedicato a questi dispositivi pieghevoli prima del 2021. Ma quali sono i dettagli sul Motorola Razr? Non sono ancora noti grossi dettagli sul funzionamento e non ci sono indicazioni di prezzo ma l’idea è che quello del marchio Lenovo, (Motorola è stata inglobata in questo marchio), sarà un top di gamma.

Motorola Razr 2019: nostalgia canaglia, si ritorna alla forma “a conchiglia”

Quello presentato nelle immagini trapelate sono veri e propri concept. L’idea di Lenovo è di rilanciare il brand Motorola con un ritorno alla forma “a conchiglia”. Il modo migliore sembra essere quello che vede protagonista uno smartphone top di gamma che si piega in due. Anche Galaxy Fold e Huawei MATE X hanno presentato un dispositivo con un sistema di piegatura simile. Chi la spunterà tra questi competitors? Un brevetto è stato registrato al WIPO, la Lenovo è già a lavoro per riportare in vita il mitico razr.

Motorola Razr 2019: il funzionamento del secondo display e il periodo di uscita

La Lenovo ha rivelato che è già a lavoro su questo tipo di dispositivo e che l’uscita avverrà molto probabilmente già per questa estate. Tuttavia in caso di slittamento pensiamo possa prolungarsi al massimo a settembre inoltrato. Alcune informazioni comunque, ci rivelano il funzionamento del secondo display, quello che rimane acceso quando chiudiamo “a conchiglia” il dispositivo. Solo alcune app pre-installate potranno funzionare da questo display secondario. Le applicazioni in questione dovrebbero essere Moto actions, Moto display e Moto Camera. Si potrà applicare un sfondo diverso rispetto a quello presente sullo schermo primario, fungerà da trackpad per fare scroll, appariranno notifiche, orologio e controlli di riproduzione e mostrerà fino a 6 quick setting.

