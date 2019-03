Diretta Bologna-Cagliari: streaming, formazioni e risultato – LIVE

Il lunch match valido per la 27a giornata della Serie A 2018/2019 è Bologna-Cagliari, che si disputerà domenica 10 marzo 2019 alle ore 12:30 allo stadio Dall’Ara di Bologna.

Interessantissima sfida salvezza quella che andrà in scena in terra emiliana e che vedrà opporsi due squadre reduci da risultati differenti nelle ultime partite. Il Bologna, tra le due, è la compagine che ha più bisogno dei tre punti. I felsinei attualmente si trovano infatti al terzultimo posto in classifica, il che significherebbe retrocessione. La zona salvezza dista ora quattro punti e anche il Frosinone sta con il fiato sul collo dei rossoblu. Dopo un buon inizio, la gestione Mihajlovic ha subito un arresto, fino ad arrivare alla serie negativa di risultati in corso da qualche settimana, seppur siano state affrontate due big. Nelle ultime cinque uscite di campionato, il Bologna ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte.

Discorso differente invece per quanto concerne il Cagliari, che dopo una lunga astinenza nelle ultime settimane ha ritrovato il feeling con il successo. In trasferta però, come da storica tradizione, i sardi faticano parecchio e hanno uno dei peggiori rendimenti esterni di tutto il campionato. Con una sola vittoria all’attivo, lo scorso settembre. La vittoria contro l’Inter della scorsa settimana ha portato il morale alle stelle in casa rossoblu, sarà fondamentale ottenere punti in casa di una squadra, come detto, in crisi. Nelle ultime cinque partite di campionato, il Cagliari ha ottenuto due vittorie e tre sconfitte.

All’andata fu il Cagliari a trionfare contro il Bologna, grazie alle reti di Joao Pedro e Pavoletti.

Le probabili formazioni di Bologna-Cagliari

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Helander, Danilo, Dijks; Poli, Pulgar, Soriano; Palacio, Santander, Soriano

Allenatore: Mihajlovic

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Srna, Romagna, Ceppitelli, Pellegrini; Deiola, Bradaric, Ionita; Barella, Joao Pedro; Pavoletti

Allenatore: Maran

Dove vedere in tv e streaming Bologna-Cagliari

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand DAZN.

