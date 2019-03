Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni stasera 10 marzo 2019

Nuovo appuntamento, questa sera, con Che Tempo che fa. Altra domenica e altre interviste, dunque, per Fabio Fazio, storico conduttore del Talk Show che va in onda in prima serata su Rai 1.

Tra gli ospiti della puntata di questa domenica, 10 marzo, vi sarà il famoso paroliere Giulio Mogol, noto per aver scritto le più belle canzoni italiane, interpretate da Lucio Battisti.

Ci sarà, naturalmente, anche spazio per la politica. Fabio Fazio avrà infatti l’opportunità di avere nello studio di Che Tempo che fa Nicola Zingaretti, nuovo segretario del PD. Zingaretti ricopre, inoltre, la carica di Presidente della Regione Lazio dal 2013

Che tempo che fa: ospiti questa sera, Mogol racconta Battisti

Per celebrare i cinquant’anni dell’uscita del singolo Un’avventura, Mogol sarà ospite a Che tempo che fa. Il paroliere, inoltre, condividerà con i telespettatori e con il pubblico in studio il suo ricordo del grande Lucio Battisti.

Un’avventura è anche il titolo del film diretto da Marco Danieli. Il musical racconta una romantica storia d’amore, sulle note appunto di Mogol e Battisti. Gli interpreti, Laura Chiatti e Michele Riondino, riescono dal canto loro a dare voce alle più belle canzoni della storia della musica italiana.

Che tempo che fa: anticipazioni 10 marzo su Rai 1, Arisa e Nek

Lucio Battisti fu musicista, cantante e compositore. La sua grande fama e il suo successo sono, di certo, legati al nome di Mogol. Suoi, infatti, sono infatti i testi dei brani che Battisti ha sempre cantato con immensa passione.

Si continuerà, poi, a parlare di musica con Nek e Arisa, reduci dalla sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo. Non mancherà, infine, uno sguardo critico e analitico dell’attuale situazione politica ed economica grazie al consueto intervento di Carlo Cottarelli.

