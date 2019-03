Diretta Fiorentina-Lazio: streaming, formazioni e quote – LIVE

La 27a giornata di Serie A vedrà affrontarsi Fiorentina e Lazio. Il match è in programma per Domenica 10 Marzo alle ore 20:30. La partita si disputerà allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.

Fiorentina-Lazio: come arrivano i viola

La Fiorentina è reduce dalla sconfitta di Bergamo, rimediata la scorsa giornata sul campo dell’Atalanta. I Viola, anche nel match di Coppa Italia, hanno ottenuto solo un pareggio con i bergamaschi, che grazie alle tre reti segnate in trasferta, sono i favoriti per l’approdo in finale. La Fiorentina, dopo la sconfitta contro la Dea, ha definitivamente abbandonato la speranza di raggiungere un posto in Europa. Infatti il sesto posto, a quota 41 punti e occupato momentaneamente da Atalanta, Torino e Lazio, sembra ormai una chimera.

La squadra di Stefano Pioli ha però dimostrato di non perdere mai la speranza e di crederci sempre fino alla fine. Basti pensare ai due match contro Inter e Atalanta, in entrambi i casi, su uno svantaggio di due reti, i Viola hanno avuto la forza di riaprire la partita e conquistare il pareggio. Nella prossima partita dovranno affrontare un’avversario in forte ripresa come la Lazio, che nell’ultima giornata ha vinto il derby della capitale ed ha sconfitto la Roma con un roboante 3-0. Questa, per la Fiorentina, è l’occasione di dimostrare la propria tenacia e la propria forza di non arrendersi mai, per continuare a sognare l’Europa.

Fiorentina-Lazio: come arrivano i biancocelesti

La Lazio è in grande spolvero e, dopo aver conquistato il derby nella scorsa giornata, vuole continuare a vincere per conquistare un posto in Champions. L’anno scorso le aquile furono beffate all’ultima giornata dall’Inter, che soffiò loro il quarto posto all’ultimo respiro. Quest’anno la Lazio non ha intenzione di ridursi all’ultima giornata, anche se, con soli due posti disponibili, ci sono più di quattro squadre a contenderseli. I biancocelesti, qualora dovessero vincere il recupero contro l’Udinese, si porterebbero a meno tre dall’Inter e dal quarto posto.

Simone Inzaghi, prima di tutto, chiederà ai suoi di portare a casa i tre punti a Firenze, per poi focalizzarsi sul match casalingo con il Parma in seguito al quale vi sarà la trasferta di Milano contro l’Inter. Lo scontro diretto tra i nerazzurri e la Lazio potrebbe anche in questo caso, come l’anno scorso, dimostrarsi decisivo per le sorti della stagione delle due squadre, che ambiscono entrambe ad un posto in Champions.

Il match di andata terminò 1-0 per la Lazio, l’unica rete del match fu siglata da Ciro Immobile. La Lazio ha vinto sei delle ultime otto trasferte contro la Fiorentina in Serie A, inoltre, la Fiorentina è la squadra contro cui la Lazio ha sia vinto più partite (52) sia segnato più gol (191) in Serie A.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Lazio

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Fernandes, Veretout; Chiesa, Muriel, Gerson

Allenatore: Pioli

Lazio (3-5-1-1): Proto; Bastos, Acerbi, Radu; Romulo, Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Durmisi; Correa; Immobile

Allenatore: Inzaghi

Le principali quote di Fiorentina-Lazio

Quote equilibrate per il posticipo del Franchi, con la Fiorentina quotata 2.85, la Lazio 2.45 mentre il pareggio è proposto a 3.25.

Dove vedere Fiorentina-Lazio in tv e streaming

Il posticipo domenicale Fiorentina-Lazio sarà trasmesso in diretta in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (numero 251 del satellite). In streaming la partita, oltre che su Sky Go per gli abbonati Sky, sarà disponibile anche su Now TV.

