Sampdoria-Atalanta: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale

Uno dei big match in programma nella 27a giornata della Serie A 2018/2019 è Sampdoria-Atalanta, che si disputerà domenica 10 marzo 2019 alle ore 15.00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Sampdoria-Atalanta: come arriva la squadra di casa

Capitolo Sampdoria: quello al Ferraris è un vero e proprio scontro per l’Europa League. Nell’ultimo periodo la squadra di Giampaolo sta alternando fasi convincenti a sconfitte nette (vittorie nelle ultime due partite a fronte di sconfitte contro Inter, Napoli, Milan e il clamoroso passo falso contro il Frosinone). Serve dare continuità al percorso che porta a un posto in Europa.

Il tecnico blucerchiato sopperisce ai problemi fisici di Lorenzo Tonelli e Gaston Ramirez con Omar Colley e Riccardo Saponara. Torna Albin Ekdal a centrocampo, mentre Karol Linetty prende il posto di Jakub Jankto. L’unico dubbio riguarda il ballottaggio tra Gregoire Defrel e Manolo Gabbiadini, con l’attaccante francese leggermente favorito.

Sampdoria-Atalanta: il momento della Dea

Capitolo Atalanta: i due punti di vantaggio sui rivali blucerchiati all’Europa non lasciano certo tranquilli. Discorso e percoro simili a quello della Doria, alternando fasi di convincenti vittorie a sconfitte che lasciano rammarico lungo il cammino. Ma la squadra di Gasperini è pronta al rush finale in campionato.

La Dea rinuncia al solo Rafael Toloi in difesa e si affida a José Luis Palomino. La grande novità è in porta: al posto di Etrit Berisha scende in campo dal primo minuto Pierluigi Gollini, ma l’attenzione si pone soprattutto sul temuto reparto offensivo dell’Atalanta. Alejandro Gomez funge da trequartista in supporto della coppia d’attacco formata da Josip Ilicic e l’ex doriano Duvan Zapata.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Atalanta

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Saponara; Defrel, Quagliarella

Allenatore: Giampaolo

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Djimsiti, Palomino; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata

Allenatore: Gasperini

Dove vedere in tv e streaming Sampdoria-Atalanta

La partita verrà trasmessa in diretta ed esclusiva su DAZN, un’apposita piattaforma online. I vari incontri saranno fruibili sui vari dispositivi come pc, tablet, smartphone, console, e smart Tv.

