Lilla-Monaco: diretta streaming e tv, ecco dove vederla

Il match Lilla-Monaco è una partita valevole per la 29a giornata di Ligue 1. Avrà luogo venerdì 15 Marzo 2019, allo stadio Pierre Mauroy di Lille. Il calcio di inizio è previsto per le ore 20:45.

Lilla-Monaco: il Match

Il match di andata tra queste due squadre è stato sopratutto una sfida tra i due portieri; infatti Benaglio, portiere dei monegaschi, e Maignan, portiere del Lilla, hanno entrambi deciso di serrare le proprie porte agli avversari. Splendide parate da ambo le parti nel match del 18 agosto; da sottolineare soprattutto il rigore parato da Maignan su Falcao. I due estremi difensori si sono cosi resi protagonisti dello 0 a 0 dell’andata.

Lilla: Il Lilla di Galtier sta stupendo quest’anno in campionato. Sono infatti secondi in solitaria, a meno 14 dall’irraggiungibile PSG e a più 7 dal Lione al terzo posto. La squadra di Lille sta vivendo una super stagione, ha già 19 punti in più della fine dello scorso campionato (38), anno in cui hanno persino rischiato la retrocessione con un quartultimo posto. La rosa pur non essendo cambiata moltissimo dallo scorso anno, si sta dimostrando estremamente solida e competitiva, trascinata soprattutto da una grandissima annata di Pépé, giocatore ivoriano che ha deciso anche l’ultima partita contro il St. Etienne. Ora la squadra di Galtier cercherà sicuramente un’altra vittoria per consolidare cosi la seconda posizione in classifica.

Monaco: La squadra monegasca sta invece vivendo una stagione esattamente contraria a quella dei rivali. Dopo aver chiuso la stagione scorsa a ben 80 punti e in seconda posizione, quest’anno arrancano e sono infatti solamente quartultimi a 27 punti. Dopo un’inizio estremamente difficile, dove i monegaschi faticavano a fare punti e dove il momento più difficoltoso si è presentato all’eliminazione dalla fase a gironi di Champions con solo un punto. Ora la squadra di Jardim si sta leggermente riprendendo, ma non sta ancora dimostrando le qualità dell’anno scorso. Contro il Lilla dovrà perciò cercare una vittoria, così da assicurarsi di non venir risucchiato nelle ultime tre posizioni della classifica.

Tabellone Champions 2019: quarti, semifinali e finale, ecco gli incroci

Lilla-Monaco: Dove vederla

Lilla-Monaco si potrà seguire in diretta esclusiva sulla piattaforma di streaming online DAZN.

