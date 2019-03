Barcellona-Lione: diretta streaming-tv e quote, ecco dove vederla

Partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2018/2019, dopo lo 0-0 dell’andata in casa del Lione, si scontrano al “Camp Nou” Barcellona e Lione per l’accesso ai quarti.

Barcellona, verso il record

Vincendo contro il Lione, i blaugrana potrebbero raggiungere i quarti di finale di Champions League per la dodicesima stagione di fila, stabilendo un nuovo record. L’ultima volta che non hanno superato gli ottavi risale al 2006/2007 contro il Liverpool. Inoltre il Barcellona ha vinto tutte e tre le precedenti sfide contro il Lione al “Camp Nou” in Champions League, segnando 10 reti e incassandone solamente 2. Messi e compagni dunque punteranno sull’indubbia qualità individuale e di squadra, oltre che al fattore stadio per vincere ed approdare nuovamente ai quarti.

Lione, un gigante da superare

Il Barcellona è tra i club più forti al mondo, da molti ritenuto il più forte, e rappresenta un avversario temibile per chiunque, basti pensare alle svariate sconfitte del Real Madrid nei vari “Clasicos”. L’unica squadra francese ad aver mai battuto il Barcellona in casa è stata il Metz in Coppa delle Coppe nel lontano 1984 (4-1). Impresa dunque quasi impossibile, ma che se dovesse riuscire scriverebbe la storia.

Le quote del match

I bookmakers danno nettamente favoriti gli spagnoli. Il segno 1 è quotato da 1,23 a 1,26. Il segno X, invece, è offerto da 6,25 a 6,80 mentre il segno 2 vale da 11,25 a 11,50.

Per quanto riguarda la doppia chance l’1/X vale mediamente 1,04 a , l’X/2 è dato da 4,00 a 4,23 mentre l’1/2 vale da 1,10 a 1,13.

I bookmakers pensano che i gol potrebbero essere numerosi: l’Under 2,5 è dato da 1,37 a 1,42, l’Over 2,5 da 2,65 a 2,84. Non si sibilanciano però sul fatto se andranno a segno entrambe le squadre oppure no: il No Goal vale da 1,83 a 1,85, il goal da 1,85 a 1,87.

Dove vedere Barcellona-Lione

Barcellona-Lione si giocherà Mercoledì 13 Marzo 2019 alle ore 21.00 allo stadio “Camp Nou” di Barcellona. La partita sarà trasmessa in diretta ed esclusiva su Sky ed in streaming su Sky Go.

