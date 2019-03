Festa del papà 2019: cosa regalare e idee originali fai da te

Manca poco più di una settimana alla Festa del papà. Il 19 marzo, infatti, preparatevi a festeggiare con la giornata dedicata a tutti i papà che, in ogni momento, ci sostengono e ci amano.

Nota come Festa del papà o San Giuseppe, si tratta di una giornata dedicata alla paternità e ai padri (come lo stesso San Giuseppe) nata nei primi decenni del XX secolo (così come la Festa della mamma). È riconosciuta e celebrata in gran parte del mondo, anche se ha cadenze differenti. Il fatto comune è l’usanza di omaggiare il proprio papà con un regalo. In particolare, di grande successo sono i regali fatti a mano, le dediche o le poesie. Se siete a corto di idee, niente paura! Ecco alcuni suggerimenti per un regalo perfetto per l’occasione.

Idee regalo per la Festa del papà

Ogni festa o celebrazione è un’occasione perfetta per mettersi ai fornelli. Il vostro sforzo e la vostra pazienza in cucina, sarà poi particolarmente apprezzata se si tratta di un bel dolce gustoso. La prima idea regalo per la Festa del papà 2019 è quindi un dolce fatto in casa. Si può scegliere tra ricette classiche come biscotti o cupcakes (sempre ben accolti), oppure preparazioni ad hoc per l’occorrenza come le note zeppole di San Giuseppe.

Spostandoci dalla cucina ma rimanendo nell’ambito del “fatto in casa”, ideale è la realizzazione di lavoretti. Piccole realizzazioni artigianali fatte con le vostre mani. Se scegliete questa opzione, potete cercare di combinare un elemento utile alla vostra creatività. Ad esempio, potete realizzate un disco orario originale, dandogli la forma che più preferite con l’utilizzo di un semplice cartoncino, un vecchio disco orario, dei pennarelli e un fermacampione.

Anche se si tratta di vostro padre, non sottovalutate l’idea di regalare fiori. I fiori, infatti, sono da sempre un ottimo mezzo per comunicare e trasmettere un determinato messaggio. Un bel mazzo di fiori “giusti”, quindi, potrebbe rivelarsi un’ottima scelta.

Infine, se siete particolarmente bravi con le parole, l’ultima idea regalo suggerita è un bel (e sincero) biglietto d’auguri. Potete comprarne uno da riempire oppure crearlo voi stessi, l’importante è scrivervi all’interno, i vostri più sinceri sentimenti e un grande augurio per questa Festa del papà 2019.

