Real Madrid, clamoroso: torna Zidane sulla panchina dei Blancos!

Clamoroso. È quello che sicuramente stanno pensando non soltanto i tifosi Blancos, ma il popolo calcistico in generale. Del resto, alla fine di un’era come quella appena conclusa dal Real Madrid in seguito all’uscita dalla Champions League, si penserebbe all’inizio di una nuova.

E invece no. A volte ritornano, in particolare nel momento più buio e inaspettato. Zinedine Zidane sarà il nuovo allenatore delle Merengues.

Real Madrid: le ultime notizie

La notizia è fresca di giornata e viene riportata direttamente da “El Chiringuito TV“, nota emittente spagnola. Josep Pedrerol ha dichiarato con sui social la decisione del club madridista.

“¡EXCLUSIVA #JUGONES! @jpedrerol: “El ENTRENADOR del REAL MADRID SERÁ ZIDANE”.

Questo il tweet dell’emittente giornalistica. Un’altra emittente, sempre spagnola, “La Sexta“, aveva dichiarato la concreta possibilità di rivedere Zizou sulla panchina del Real, ma parevano solo voci infondate. Si pensava, infatti, alla possibilità di un ritorno dell’ex centrocampista francese nella sessione estiva, nel segno di un nuovo ciclo vincente.

Invece Florentino Perez non ha voluto perdere tempo. D’altronde il momento ha del clamoroso per una società come il Real, abituata a tutto tranne che vedere la propria stagione di fatto già conclusa a inizio marzo. L’allenatore tre volte vincitore della Champions League dirigerà gli allenamenti delle Merengues a partire da domani.

Real Madrid, l’annuncio previsto in serata

Ma non è finita qui. Secondo Marca, poi, il presidente del Real avrebbe dato garanzie totali a Zizou in vista del mercato estivo. Sarebbe stato questo e, soprattutto, l’amore incondizionato del francese per questo club a convincerlo al precoce ritorno.

La notizia ufficiale da parte della società, secondo i media spagnoli e internazionali, avverrà nel corso di questo pomeriggio.

Si prospetta dunque un finale di stagione infuocato e sorprendente per il Real Madrid, coi tifosi che, con Zidane in panca, potranno tornare a sognare soddisfazioni da togliersi in questi mesi e trofei vinti nell’immediato futuro.

D’altra parte il suo curriculum parla da sè. Con le Merengues Zinedìne ha vinto tutto ciò che c’era da vincere: 1 Liga, 1 Supercoppa di Spagna, 3 Champions League (è record il suo insieme a Bob Paisley e Carlo Ancelotti, l’unico ad averne vinte 3 di fila), 2 Supercoppe UEFA e 2 Mondiali per Club.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM