Lotta Bayern-Borussia: si entra nel vivo! La situazione

Siamo ormai giunti alla fine della 25a giornata di Bundesliga e la situazione è veramente incerta. Sia i bavaresi che i gialloneri sono in cima alla classifica, a pari merito, a quota 57 punti. La sfida è aperta come non mai, erano anni che non si vedeva un confronto così equilibrato per la vittoria finale della Bundesliga. Insieme alla battaglia tra Liverpool e Manchester City in Inghilterra, è uno dei testa a testa più avvincenti di tutti i campionati europei. Ma cerchiamo di analizzare la stagione delle due squadre fino a questo momento.

Lotta Bayern-Borussia: la situazione dei bavaresi

I bavaresi quest’anno hanno incontrato parecchie difficoltà. Non è mai facile cambiare allenatore e andare bene sin da subito. Infatti Niko Kovac ha dovuto metterci un po’ di tempo per ambientarsi, tanto che a Novembre era addirittura a rischio esonero. Il croato però è riuscito a trovare la quadratura del cerchio e da Dicembre ha cominciato ad ottenere vittorie su vittorie. L’unico passo falso è stata la sconfitta a Leverkusen. Lewandowski è tornato a segnare come non mai, ma elementi fondamentali della rinascita sono stati i nuovi innesti estivi, Gnabry e Goretzka, con quest’ultimo che è stato anche nominato giocatore del mese di Gennaio. Un altro contributo fondamentale è stato quello dello spagnolo Javi Martinez: ormai l’ex Bilbao è diventato una pedina fondamentale per il Bayern.

Lotta Bayern-Borussia: la situazione dei gialloneri

Il Dortmund era partito a fionda. Continuava a vincere e a stupire e infatti aveva anche portato a casa per 3 a 2 lo scontro diretto contro il Bayern. Marco Reus sta vivendo una delle stagioni migliori della sua carriera, Jadon Sancho si è consacrato nel calcio che conta, mentre Paco Alcacer ha trovato la sua dimensione a Dortmund. Ma qualcosa a Febbraio si è inceppatoe gli infortuni hanno giocato un ruolo fondamentale. Reus, Alcacer e Akanji hanno dovuto saltare parecchie partite importanti, fra cui l’andata degli ottavi di Champions League contro il Tottenham. Infatti per questi motivi i gialloneri sono usciti dal palcoscenico europeo, ma inoltre anche in patria hanno perso terreno. Alla fine del girone d’andata il Dortmund era a +6 sul Bayern, ora invece le due squadre hanno esattamente gli stessi punti. Ma chi vincerà la Bundesliga 2018/19? La gioventù del Borussia Dortmund o l’esperienza del Bayern Monaco? Lo scopriremo nelle rimanenti nove giornate.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM