Frasi festa del papà 2019: citazioni e aforismi per fare gli auguri Auguri festa del papà 2019

La festa del papà è una festa complementare alla festa della mamma ed è stata istituita per celebrare la figura del padre e la paternità in generale.

La festa è celebrata in varie date e parti del mondo e spesso è accompagnata dalla consegna di un regalo al proprio padre. La prima volta documentata in cui fu festeggiata questa festa è stato nel lontanissimo 1908 negli Stati Uniti d’America, più precisamente a Fairmont nel West Virgina (USA).

Quando si festeggia la festa del papà

In Italia la Festa del Papà si festeggia il 19 marzo di ogni anno e oggi vi proponiamo degli aforismi da inserire nel vostro biglietto d’auguri o in un cartoncino decorato personalmente. Potete scegliere quello che più vi aggrada da donare al vostro papà per la sua Festa.

Frasi festa del papà 2019: alcune proposte

“Diventare papà è molto più semplice che esserlo” – Kent Nerburn.

“Essere padre è fantastico, una grande responsabilità che dà un senso a tutto”- Luca Zingaretti.

“A volte penso che mio padre sia una fisarmonica. Quando lui mi guarda e sorride e respira, sento le note”– Markus Zusak.

“Mio padre mi ha fatto il più bel regalo che qualcuno poteva fare a un’altra persona: ha creduto in me“- Jim Valvano.

Quando un uomo si rende conto che forse suo padre aveva ragione, solitamente ha già un figlio che pensa che lui si stia sbagliando- Charles Wadsworth.

I genitori sono oggi più preoccupati di farsi amare dai loro figli che di educarli, più ansiosi di proteggerli che di sopportarne i conflitti. Il che vale a maggior ragione per i padri-Anonimo

Quando avevo circa vent’anni, chiesi a mio padre:” Quando hai cominciato a sentirti come un adulto”. La sua risposta: “Mai”– Shannon Celebi.

Non è la carne e il sangue, ma il cuore che ci rende padri e figli– Friedrich Schiller.

