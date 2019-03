Preghiere a San Giuseppe: quali sono le più famose e usate dai fedeli Preghiere al santo

San Giuseppe è lo sposo di Maria e il padre putativo di Gesù. Rappresenta la giustizia e l’integrità. È venerato come santo sia da parte della Chiesa cattolica che da quella ortodossa.

La Chiesa cattolica celebra San Giuseppe il 19 marzo e se questa data corrisponde alla domenica, la celebrazione festa è spostata al giorno seguente.

Ad oggi, San Giuseppe risulta essere uno dei santi con più seguito, considerando che si tratta di un esempio dei santi più amati della cristianità. La devozione per San Giuseppe risale al III o IV secolo, ma secondo il libro di preghiere Pieta, vi è una preghiera a questo santo risalente all’anno 50.

Chiunque legga questa preghiera, la senta o la mediti non avrà mai una morte improvvisa e non affogherà. Non verrà colpito da veleni. Egli non cadrà nelle mani del nemico né verrà bruciato in qualche incendio o sconfitto in battaglia. Dovrebbe essere recitata per nove mattine per proteggervi da qualsiasi male.

Questa preghiera non fallisce, a patto che la richiesta riguardi il proprio beneficio spirituale o quello di coloro per cui si prega.

Altre celebri preghiere dedicate a San Giuseppe

O San Giuseppe, la cui protezione è così grande, così forte, così sollecita davanti al trono di Dio, ti affido tutti i miei interessi e i miei desideri.

O San Giuseppe, assistimi con la tua potente intercessione, e ottieni per me dal tuo Figlio divino tutte le benedizioni spirituali attraverso Gesù Cristo, nostro Signore, di modo che essendomi affidato al tuo potere celeste possa offrire il mio ringraziamento e il mio omaggio al più amorevole dei padri.

O San Giuseppe, non mi stanco mai di contemplare te e Gesù addormentato tra le tue braccia; non oso avvicinarmi mentre Egli riposa accanto al tuo cuore. Stringilo in nome mio e bacia il Suo capo per me, e chiedigli di restituire il bacio quando sarò sul letto di morte. San Giuseppe, patrono delle anime che stanno per morire, prega per me. Amen.

