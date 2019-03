Migliori dolci per San Giuseppe 2019: la top 10 e le ricette

La festa di San Giuseppe coincide con la festa del papà. Entrambe vengono celebrate il 19 marzo. Si tratta di un evento molto allegro in cui manifestare affetto e mangiare dolci golosi tutti insieme.

San Giuseppe 2019: 10 dolci da preparare durante questa festa

I Cuori croccanti con crema sono una vera delizia. La Cheesecake biscottata o con la Nutella sono squisite, oltre che divertente e semplice da preparare tutti insieme. Dovreste provare la versione con la meringa o i cuori bianchi e neri!

Se desiderate viziare il vostro Babbo, potete preparare il salame di cioccolato, aggiungendo l’uvetta passa se desiderate dare un tocco originale a queste dolce tradizionale. La zuppa inglese invece è adatta ad ogni occasione.

Che ne direste di preparare le cialde alle nocciole? con il cacao sono da leccarsi i baffi! anche i Cupcake al cioccolato sono una goduria e si prestano per tante decorazioni!

La torta con la crema e fragoline invece non solo è bella da guardare, ma è anche buona da mangiare. Ovviamente è impossibile dimenticare le zeppole di San Giuseppe!

San Giuseppe 2019: così recitava la ricetta originale

“Miette ncoppa a lo ffuoco na cazzarola co meza caraffa d’acqua fresca, e nu bicchiere de vino janco, e quando vide ch’accomenz’a fa lle campanelle, e sta p’ascì a bollere nce mine a poco a poco miezo ruotolo, o duje tierze de sciore fino, votanno sempre co lo laniaturo; e quanno la pasta se scosta da tuorno a la cazzarola, allora è fatta e la lieve mettennola ‘ncoppa a lo tavolillo, co na sodonta d’uoglio; quanno è mezza fredda, che la puo’ manià, la mine co lle mmane per farla schianà si per caso nce fosse quacche pallottola de sciore: ne farraje tanta tortanelli come sono li zeppole, e le friarraje, o co l’uoglio, o co la nzogna, che veneno meglio, attiento che ta tiella s’avesse da abbruscià; po co no spruoccolo appuntuto le pugnarraje pe farle suiglià, e farle venì vacante da dinto; l’accuonce dinto a lo piatto co zuccaro, e mele. Pe farle venì chiù tennere farraje la pasta na jurnata primma”.

