Parigi Nizza 2019 in tv: diretta streaming, in chiaro e replica

La Parigi Nizza è una corsa a tappe maschile di ciclismo su strada che si svolge ogni Marzo tra Parigi e Nizza . E’ conosciuta anche come “Corsa del Sole”, per via del miglioramento meteorologico che solitamente accompagna la corsa nel passaggio dal nord al sud della Francia. Dal 2005 al 2007 ha fatto parte del calendario dell’ UCI ProTour, mentre dal 2009 è inserita nel circuito mondiale UCI.

Dal 2002 la competizione viene organizzata dall’ Amaury Sport Organisation, la società che gestisce il Tour de France. Nonostante il nome, la corsa non sempre inizia a Parigi, ma spesso parte da città limitrofe. Dal 1998 l’ ultima tappa si conclude nella via più importante di Nizza, il Lungomare degli Inglesi. Nel passato terminava con la cronoscalata del Col d’Eze (fino al 1995), nel 1996 e nel 1997 si concluse con una gara a cronometro fra Antibes e Nizza.

La Francia detiene il maggior numero di vittorie come nazione (21). L’ Irlandese Sean Kelly ha vinto questa corsa per sette edizioni consecutive, dal 1982 al 1988. L’ ultimo italiano ad aver vinto questa competizione è Davide Rebellin, nel 2008. Per quest’anno, l’Italia potrà giocarsi carte importanti come Domenico Pozzovivo, ciclista su strada italiano classe ’82 (Team Bahrain Merida) e Matteo Trentin, ciclista su strada classe ’89 (Team Mitchelton Scott).

La Parigi Nizza 2019, settantasettesima edizione della corsa e valida come sesta prova dell’ UCI Wolrd Tour 2019, si svolge in 8 tappe, dal 10 al 17 Marzo 2019. Il percorso di 1207,5 km va da Saint-Germain-en-Layen a Nizza, in Francia.

Parigi Nizza 2019 in tv: le Tappe

1° – 10 Marzo : Saint-Germain-en-Laye / Saint-Germain-en-Laye (138.5 km)

– 10 Marzo : Saint-Germain-en-Laye / Saint-Germain-en-Laye (138.5 km) 2° – 11 Marzo : Les Breviaires / Bellegarde (163,5 km)

– 11 Marzo : Les Breviaires / Bellegarde (163,5 km) 3° – 12 Marzo : Cepoy / Moulins-Yzeure (200 km)

– 12 Marzo : Cepoy / Moulins-Yzeure (200 km) 4° – 13 Marzo : Vichy / Pelussin (212 km)

– 13 Marzo : Vichy / Pelussin (212 km) 5° – 14 Marzo : Barbentane / Barbentane ( cron. individuale) (25,5 km)

– 14 Marzo : Barbentane / Barbentane ( cron. individuale) (25,5 km) 6° – 15 Marzo : Peynier / Brignoles ( 176,5 km)

– 15 Marzo : Peynier / Brignoles ( 176,5 km) 7° – 16 Marzo : Nizza / Col de Turini (181,5 km)

– 16 Marzo : Nizza / Col de Turini (181,5 km) 8° – 17 Marzo : Nizza / Nizza ( 110 km)

– 17 Marzo : Nizza / Nizza ( 110 km)

La Parigi Nizza 2019 verrà trasmessa in diretta tv su Eurosport e in diretta streaming su Eurosport player.

