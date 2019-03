Shrill: trama e cast completo della serie tv. Puntate e quando inizia

Arriverà presto sulla piattaforma online Hulu una nuova serie televisiva, una commedia: Shrill. Basata sul libro Shrill: Notes from a Loud Woman (2016) di Lindy West, il pilota della serie è stato sceneggiato dalla stessa West, da Ali Rushfield e Aidy Bryant. La prima stagione consisterà di sei episodi, con il primo di essi diretto da Jesse Peretz (Quell’idiota di mio fratello) mentre il secondo da Carrie Brownstein (Portlandia).

Shrill sarà disponibile su Hulu a partire dal 15 marzo 2019.

La trama di Shrill

Shrill segue le vicissitudini di Annie, una giovane giornalista emergente, nel suo percorso per ottenere la carriera desiderata e dare una svolta alla propria vita. Annie è sovrappeso, ma non intende cambiare il suo corpo per raggiungere i propri scopi e sentirsi bene con sé stessa. Lottando contro la gente intorno a lei che la giudica per via del suo peso, tra cui il fidanzato e la sua stessa famiglia, Annie andrà in cerca della realizzazione personale e della fiducia nella propria persona.

In base alle parole di una delle produttrici esecutive, Elizabeth Banks, la serie avrebbe molteplici scopi e tematiche che vorrebbe trattare con una certa profondità; tra di esse, oltre al fat-shaming, il sessismo, lo stigma delle mestruazioni e la demonizzazione dell’aborto.

Il cast di Shrill

Il ruolo della protagonista Annie è interpretato da Aidan Mackenzy Bryant, più comunemente accreditata come Aidy Bryant, la quale è anche una co-sceneggiatrice di Shrill. L’attrice ha recitato sul grande schermo in produzioni come The Big Sick – Il matrimonio si può evitare… l’amore no (2017), in un ruolo secondario, e Come ti divento bella! (2018), in qualità di protagonista.

Fran, la migliore amica e compagna di stanza di Annie, ha le fattezze di Ololade “Lolly” Adefope, attrice specializzata nella stand-up comedy. Luka Jones, principalmente conosciuto per il ruolo di Scott nella sit-com Up All Night, nella serie è Ryan, il fidanzato di Annie.

La madre di Annie è invece interpretata da Julia Sweeney, molto nota per la sua partecipazione, dal 1990 al 1994, al programma di varietà Saturday Night Live. Nel cast anche John Cameron Mitchell (Hedwig – La diva con qualcosa in più, Shortbus – Dove tutto è permesso) nella parte di Gabe, il capo di Annie.

