PSG-Olympique Marsiglia: diretta streaming e tv, ecco dove vederla

Domenica 17 Marzo alle ore 21:00 si gioca il match di ritorno tra Paris Saint Germain e Olympique Marsiglia. Il match valido per la 29esima giornata di Ligue 1 verrà disputato allo stadio Parco dei Principi di Parigi. Partita importante per l’ Olympique Marsiglia che deve tentare di accorciare il più possibile sul Lione per provare a guadagnarsi la qualificazione in Champions League.

Come arrivano i parigini, già fuori dalla Champions

Il Paris Saint Germain di Tuchel non ha disputato la scorsa partita di campionato con il Nantes causa rinvio del match. La squadra di Parigi è la prima indiscussa del campionato francese ma torna da una brutta sconfitta in casa contro il Manchester United in Champions League che costa ai francesi il passaggio di turno.

L’Olympique Marsiglia prova il colpaccio con un rinato Balotelli

Olympique Marsiglia che torna da un’ importante vittoria in casa contro il Nizza di Patrick Vieira. Partita bloccata fino al 61esimo minuto quando, su assist di Ocampos, Mario Balotelli anticipa bene la difesa e impatta perfettamente il pallone di testa battendo Benitez. Partita che termina sul risultato di 1 a 0 al triplice fischio dell’ arbitro Bastien Benoit.

Il match d’ andata tra Olympique Marsiglia e Paris Saint Germain era finito sul risultato di 0-2. Partita che, nonostante le occasioni da gol, termina 0 a 0 nei primi 45 minuti di gioco. Al 62esimo minuto fa la sua entrata in campo K. Mbappe. Appena 3 minuti dopo sblocca il match grazie al gol messo a segno dopo una lunga falcata su assist di Di Maria. Paris Saint Germain che raddoppia solo al 95esimo grazie al contropiede pungente degli ospiti; Neymar calcia di sinitro e Draxler la appoggia in rete a fin di palo.

PSG-Olympique Marsiglia: diretta streaming e tv, ecco dove vederla

Domenica 17 Marzo alle ore 21:00 si gioca il match di ritorno tra ParisSaint Germain e Olympique Marsiglia. La partita verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN, piattaforma di streaming online.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM