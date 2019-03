Vittoria Puccini: compagno, figlia e carriera. Chi è in Mentre ero via

Il 28 marzo, in prima serata, Vittoria Puccini torna sul piccolo schermo con la nuova fiction Mentre ero via. Si tratta di una serie televisiva, per 6 puntate di 100 minuti, scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta con la regia di Michele Soavi.

Vittoria Puccini e l’arrivo del successo

Il volto di Vittoria Puccini ha “toccato” la vetta della popolarità grazie al personaggio di Elisa Scalzi nella fortunata serie, Elisa di Rivombrosa. L’attrice però, nata a Firenze nel 1981, ha debuttato nel mondo dello spettacolo prima di Elisa.

Nel 2000, arriva l’esordio al cinema per Vittoria con Tutto l’amore che c’è di Sergio Rubini. Film di successo, a cui ha seguito due anni dopo Paz.!. Anche riguardo il piccolo schermo, la Puccini fa esperienza con la miniserie La crociera nel 2001, seguita da Sant’Antonio da Padova. Nel 2003, ha poi iniziato il suo impegno in Elisa di Rivombrosa. La serie ,record per ascolti, l’ha portata alla massima notorietà e le ha fatto vincere il Telegatto come personaggio femminile dell’anno. Da allora, sono stati numerosi i ruoli interpretati da Vittoria Puccini per il piccolo e grande schermo. Ricordiamo, quindi, solo i più grandi come: Nerone, Le ragazze di San Frediano, Tutta la verità, Violetta e Anna Karenina, Colpo d’occhio, Baciami ancora, Il destino di un principe, Tutta colpa di Freud, Acciaio, Tiramisu e The Place.

Vita sentimentale, l’amore per Vittoria Puccini dopo Alessandro Preziosi

Vittoria Puccini ha vissuto una grande storia d’amore non solo sul set ma anche nella vita privata con Alessandro Preziosi, conosciuto proprio sul set di Elisa di Rivombrosa nella quale interpretava il suo amato. I due attori sono stati legati dal 2004 al 2010 e hanno avuto anche una figlia, Emma, per la quale sono rimasti in buoni rapporti. Dopo Alessandro, Vittoria ha ritrovato l’amore con l’attuale compagno, Fabrizio Lucci, direttore della fotografia di vent’anni più grande di lei. Un lieto fine, quindi, sia fuori che dentro il set per Vittoria Puccini.

