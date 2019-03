Il Collegio 3: ospiti e anticipazioni, stasera 12 marzo 2019 l’ultima puntata

Stasera 12 marzo 2019 su Rai 2 alle 21.20 andrà in onda la quinta puntata de Il Collegio 3. Il docu-reality ambientato nel 1968 approda così al suo appuntamento finale con ottimi risultati d’ascolto. Giunti oramai al termine del percorso, i ragazzi avranno la possibilità di dimostrare in che modo questa particolare esperienza ha cambiato il loro approccio alla vita di tutti i giorni.

In realtà, più volte nelle precedenti puntate gli studenti hanno avuto grandi difficoltà ad adattarsi ed a rispettare le regole del Collegio. Anche le promesse e i discorsi motivazionali del Preside e del corpo docenti non sembrano aver sortito grande successo. Dopo l’esperimento fallito dell’autogestione, la gita scolastica e l’espulsione di Evan e Michel, anche questa settimana non sono mancati i litigi e le incomprensioni tra studenti e professori. Ma cosa dobbiamo aspettarci dall’ultima puntata de Il Collegio 3?

Il Collegio 3: ospiti ed anticipazioni ultima puntata 12 marzo 2019

C’è grande attesa per l’ultimo appuntamento de Il Collegio 3. Il reality show molto seguito dai giovani giunge alla fase degli esami finali con ancora molte situazioni in bilico. Durante la puntata infatti scopriremo se Gabriele e Matias potranno sostenere gli esami. I due ragazzi con il loro comportamento impertinente e maleducato hanno esasperato a tal punto il corpo docenti da rendere necessario un provvedimento disciplinare.

Il Preside cercherà di scoprire la verità sui Gabriele e Matias per poter prendere poi la giusta decisione.

Anche gli altri studenti del Collegio hanno avuto una settimana pesante proprio in vista dell’ultima prova da superare. I docenti hanno chiesto ai ragazzi di fingere di essere professori e di spiegare così la lezione ai compagni di classe. Questa tecnica alternativa di insegnamento ha stimolato l‘interesse di alcuni allievi mentre altri hanno continuato ad avere un atteggiamento ostile. Per tranquillizzare gli animi dei turbolenti studenti, il prof. Carnevale ha chiesto ai ragazzi di dedicarsi alla fotografia con le macchine istantanee. Inoltre gli allievi hanno partecipato anche ad una divertente lezione di rock and roll. Non è mancato poi l’atteso ballo di fine anno con musica ed abiti dell’epoca. Tutto questo e tante altre sorprese ed ospiti stasera a Il Collegio 3.

