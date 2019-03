Milano-Sanremo 2019: data, percorso e altimetria. La start list Altimetria Milano Sanremo 2019

La storica Milano-Sanremo torna con la sua 110ma edizione. La famosa corsa si disputerà inizio Sabato 23 Marzo 2019 e offrirà una grande occasione per vedere i migliori corridori del mondo sfidarsi sui quasi 300km di tracciato. Andiamo ora a scoprire il suo percorso.

Milano-Sanremo 2019: il percorso

La Milano-Sanremo mantiene il suo classico percorso storico, che da oltre 100 anni collega il capoluogo lombardo con la riviera di Ponente. Il tracciato attraversa così Pavia, Ovada, il Passo del Turchino, per poi raggiungere Voltri. seguirà poi un tratto pianeggiate che verrà poi interrotto dalla classica sequenza dei Capi: Mele, Cervo e Berta. La gara si conclude con due ultime salite, quella della Cipressa e quella del Poggio di Sanremo. Successivamente una lunga discesa molto tecnica porterà al traguardo posto su Via Roma.

Milano-Sanremo 2019: l’altimetria

MILANO 110 m (Start)

Binasco 104 m

Certosa di Pavia 89 m

Pavia 63 m

Bressana-Bottarone 65 m

Casteggio 89 m

Voghera 97 m

Pontecurone 103 m

Pozzolo Formigaro 171 m

Novi Ligure 196 m

Capriata d’Orba 138 m

Ovada 186 m

Rossiglione 288 m

Campo Ligure 342 m

Masone 397 m

PASSO DEL TURCHINO 532 m

Voltri 7 m

Arenzano 5 m

Varazze 5 m

Savona 13 m

Spotorno 6 m

Finale Ligure 9 m

Pietra Ligure 7 m

Ceriale 8 m

Albenga 9 m

Alassio 11m

CAPO MELE 67 m

CAPO CERVO 61 m

CAPO BERTA 130 m

Imperia-Oneglia 12 m

San Lorenzo al Mare 3 m

CIPRESSA 239 m

Armata di Taggia 5 m

POGGIO DI SANREMO 160 m

SANREMO 5 m (Finish)

Milano-Sanremo 2019: la Start list

La start list di questa edizione della Milano-Sanremo vedrà al via tanti big. In primis spicca il detentore della corsa Vincenzo Nibali, che prenderà il via anche quest’anno. Tra gli altri big troviamo Tom Doumoulin, Romain Bardet, Greg Van Avermaet, Julian Alaphilippe, Arnaud Demare, Gianni Moscon, Alexandre Kristoff, Fernando Gaviria, Alejandro Valverde, Elia Viviani, Philippe Gilbert e Matteo Trentin.

