Favoriti GP F1 Australia 2019: quote e pronostico, chi vincerà Quote GP F1 Australia

Eccoci dunque, al via la 70a stagione del mondiale di Formula 1, con il tradizionale appuntamento dell’Albert Park di Melbourne, Australia, che apre il mondiale per il ventiduesimo anno.

Favoriti GP F1 Australia 2019: gli orari del weekend di gara

Si parte Venerdì 15 Marzo con le prove libere, le prime alle 2 di notte (ora italiana) e le seconde alle 6 di mattina. Sabato 16 Marzo si correranno le terze libere alle nostre 4 di mattina e le qualifiche alle 7.

La gara si correrà Domenica 17 Marzo alle 6.10 ora italiana. Sarà possibile assistere alle libere, le qualifiche e la gara in diretta sul palinsesto Sky, mentre saranno trasmesse in chiaro su TV8 in differita le qualifiche Sabato 16 Marzo alle ore 14.00 e la gara Domenica 17 Marzo alle ore 14.00.

Favoriti GP F1 Australia: una poltrona per due

La qualifica di Melbourne ci regala un dato curioso: negli ultimi nove anni solo due piloti hanno ottenuto la Pole: Vettel 3 volte ed Hamilton 6. Inoltre sempre Hamilton la scorsa stagione ha stabilito il record di velocità media sul giro, con uno stratosferica media di 235,212 km/h.

Starà al nuovo duo Ferrari interrompere il dominio dell’inglese, indiscusso dal 2014 al 2018. Il duo è composto da Sebastian Vettel ed il neopromosso da Alfa Romeo Sauber, Charles Leclerc.

Favoriti F1 GP Australia 2019: le quote e pronostico

I pronostici renderanno certamente contenta la Scuderia Ferrari: Vettel è il super favorito sia per la Pole in qualifica, che per la vittoria in gara.

Le quote per il vincitore della gara danno dunque Vettel favorito, quotato a 2.75, a seguire Hamilton a 3.25, Leclerc a 3.50, Verstappen a 8.50, Bottas a 13 e Gasly a 41.

L’ex pilota Ferrari, Kimi Raikkonen, ora in Alfa Romeo, è quotato a ben 401, mentre l’unico Italiano, Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) è dato a 751.

Le altre giocate vedono la Ferrari favorita come macchina vincente, quotata a 1.62, mentre la Mercedes a 2.70. Insomma, la storia del circuito influisce pesantemente sulle quote dei bookmakers, che non possono non tener conto dell’influenza dei piloti di Ferrari e Mercedes sul circuito di Melbourne.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM