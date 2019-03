Now Apocalypse: cast completo e trama della serie tv. Quando inizia

Now Apocalypse è una serie televisiva americana prodotta da Startz, il canale a pagamento in cui sono di casa anche i programmi Spartacus, Black Sails, The Girlfriend Experience e American Gods. L’annuncio dell’inizio della sua produzione risale al 26 marzo 2018, quando venne tra le altre cose comunicato che la prima stagione avrebbe avuto 10 episodi. Creatore della serie è Gregg Araki, il quale ne è anche sceneggiatore in collaborazione con Karley Sciortino.

Il 26 dicembre 2018 è stata annunciata la data di debutto di Now Apocalypse, ossia il 10 marzo 2019; in questa data è stato trasmesso il primo episodio, This is the Beginning of the End, e per i seguenti 9 continuerà la programmazione settimanale. Non si sa ancora nulla, invece, circa l’arrivo in Italia della serie.

Now Apocalypse: La trama

Protagonista delle vicissitudini di Now Apocalypse è il gruppo di amici composto da Ulysses, Carly, Ford e Severine, residenti a Los Angeles. Ognuno di loro cerca diverse cose dalla vita; che sia il sesso, l’amore, o magari la fama. Mano a mano, Ulysses inizierà a diventare sempre più inquieto e tormentato, principalmente per via di apparenti sogni premonitori che lo assillano. A quel punto, il ragazzo dovrà cercare di capire se veramente c’è una sorta di cospirazione in atto, oppure se è tutto solamente nella sua testa…

Temi principali esplorati nella serie sono quelli dell’identità personale, la sessualità e il talento. Le anticipazioni descrivono Now Apocalypse come dinamica, vivace e surreale. Sul sito Rotten Tomatoes, il commento generale della critica recita: “Sposando lo stile vivace di Gregg Araki, con cospirazioni inebrianti e allusioni letterarie, l’estetica corporea di Now Apocalypse e la riflessione filosofica potrebbero rivelarsi troppo volutamente insoliti e sgradevoli per alcuni”.

Now Apocalypse: Il Cast

È Avan Jogia ad interpretare Ulysses, il protagonista della serie in cerca del suo posto nel mondo. Il ruolo principale per cui è noto l’attore è quello di Beck Oliver nella sit-com Victorious, ma è anche conosciuto come il Danny Desai di Twisted (ruolo per cui è stato nominato al Teen Choice Award.

Sempre per quanto riguarda il gruppo di amici principale, l’aspirante attrice Carly è interpretata da Kelly Berglund, la Bree di Lab Rats. Ford, aspirante sceneggiatore e coinquilino di Ulysses, ha invece le fattezze di Beau Mirchoff, il quale ha debuttato come attore in Scary Movie 4 (2006) ed è noto per la sua partecipazione alla serie Diario di una nerd superstar. A terminare il quartetto c’è Severine, studiosa di esobiologia, i cui panni sono vestiti da Roxanne Mesquida (Maria della baia degli angeli, Kaboom).

Ruolo importante ha pure Tyler Posey (Scott McCall in Teen Wolf), che nella serie è Gabriel, ragazzo conosciuto da Ulysses tramite una app di incontri. Nel cast figurano anche Jacob Artist (Glee), RJ Mitte (Breaking Bad), Grace Victoria Cox (Under the Dome) e Kevin Daniels (Modern Family).

