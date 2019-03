Foggia-Cittadella: diretta streaming, tv e probabili formazioni. Dove vederla

Il match Foggia-Cittadella, valevole per la 29esima giornata di Serie B, si giocherà sabato 16 Marzo allo stadio Pino Zaccheria di Foggia, con calcio d’inizio previsto per le ore 15:00.

Foggia-Cittadella: come arrivano le squadre

All’andata le due squadre si sono annullate a vicenda, il risultato finale al Cesare Tombolato di Cittadella si è infatti fermato sull’1 a 1. Ad aprire le danze è stata la squadra ospite di Grassadonia con Chiaretti al 21′, il vantaggio è però durato solo poco tempo, al 29′ infatti i veneti agguantano il pareggio con Iori. Il secondo tempo si chiude invece senza gol, ma con l’espulsione di Rizzo per il Cittadella.

Foggia: La squadra pugliese è da poco tornata con il suo ex allenatore Grassadonia. Il tecnico, esonerato precedentemente l’11 dicembre scorso, è stato reincaricato di seguire la panchina del Foggia, dopo i 3 mesi sotto la guida di Padalino. La sconfitta per 1 a 0 contro il Lecce è stata decisiva per la decisione della dirigenza, che ha così richiamato Grassadonia per sperare nella salvezza.

Cittadella: I granata sono in uno splendido stato di forma. Sono ben tre le vittorie consecutive e le vittime sono tutte illustri come Lecce, Brescia e Pescara. Nonostante queste siano tutte nella parte alta della classifica, il Cittadella ha affrontato a testa alta questo “calendario duro” e ha rifilato ben 4 gol sia al Lecce che al Pescara e sconfitto di una lunghezza la prima della classe, Brescia. Ora la squadra di Venturato cercherà di ripetersi nuovamente, così da provare ad avvicinarsi ancor più al Benevento sesto in classifica e staccato al momento di 4 punti.

Foggia-Cittadella: le probabili formazioni

Foggia (3-4-1-2): Leali; Billong, Martinelli, Ranieri; Zambelli, Greco, Agnelli, Kragl; Chiaretti; Iemmello, Galano.

Allenatore: Gianluca Grassadonia

Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Benedetti; Settembrini, Iori, Branca; Schenetti; Moncini, Finotto.

Allenatore: Roberto Venturato

Foggia-Cittadella: dove vederla in tv e streaming

Foggia-Cittadella si potrà seguire in diretta esclusiva sulla piattaforma di streaming online DAZN.

