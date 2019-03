Fulham-Liverpool: diretta streaming e TV, ecco dove vederla

Il match Fulham-Liverpool si giocherà Domenica 17 Marzo alle ore 15.15 presso lo stadio Craven Cottage di Londra e sarà valida per la 31a giornata di Premier League. Nel turno precedente, il Fulham perdendo per 3 a 1 è arrivato alla sesta sconfitta nelle ultime sei partite, mentre i reds hanno vinto per 4 a 2 sul Burnley mantenendosi nella scia del Manchester City.

Fulham-Liverpool: i reds a caccia del sorpasso sul City

Gli uomini di Jurgen Klopp nella sfida londinese cercano il momentaneo sorpasso sul City di Pep Guardiola, avanti di una sola lunghezza. Il Fulham, come detto, è reduce da sei sconfitte consecutive ed è scivolato al penultimo posto in classifica dietro al Cardiff City e nemmeno l’esonero di Claudio Ranieri sembra aver invertito la rotta. Scott Parker dovrà riuscire a dare solidità ai suoi rianimando una squadra che sembra aver perso definitivamente l’entusiasmo in quest’ultima parte di stagione. Klopp non ha invece bisogno di ulteriori motivazioni, il blasone del Liverpool e quella premier che manca ad Anfield dal 1990 sono motivazioni sufficienti per spingere Mo Salah e compagni verso una vittoria che interromperebbe l’egemonia oltre manica del Manchester City.

LEGGI ANCHE: Champions League 2019: diretta streaming e Rai-Sky, dove vederla

Fulham-Liverpool: le probabili formazioni

Fulham (4-2-3-1): Rico; Odoi, Ream, Nordveit, Bryan; Chambers, McDonald; Babel, Cairney, Sessegnon; Mitrovic.

Allenatore: Scott Parker

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Fabinho; Salah, Firmino, Mane.

Allenatore: Jurgen Klopp

Fulham-Liverpool: dove vedere il match in TV e streaming

Il match è un’esclusiva Sky, infatti sarà possibile guardarlo in diretta tv sui canali Sky Sport Football. Inoltre sarà possibile vederla in streaming sui vari dispositivi mobile tramite l’app Sky Go esclusivamente per gli abbonati Sky. Come se non bastasse, ricordiamo che sarà possibile vedere il match in streaming sulla piattaforma online Now TV.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM