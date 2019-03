Juventus-Atletico Madrid: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale

Tempo di Champions League. All’Allianz Stadium di Torino stasera andrà in scena il ritorno degli ottavi di finale Juventus-Atletico Madrid. Calcio d’inizio previsto per le ore 21 italiane.

Juventus-Atletico Madrid: ai bianconeri serve l’impresa

Capitolo Juventus: il momento è finalmente giunto. L’ora ella verità di questa formazione, in una stagione dalle mille aspettative, con lo spettro del fallimento dietro l’angolo. Del resto i bianconeri sono una delle squadre più forti al mondo e gli ottavi devono rappresentare solo un ulteriore passo verso il traguardo finale.

Allegri conferma il 4-3-3 delle grandi occasioni. Spinazzola sostituisce l’infortunato Alex Sandro sulla sinistra, con Cancelo confermato sulla destra. Coppia centrale composta da Bonucci e Chiellini.

Secondo quanto riportato da “Sky Sport”, poi, Pjanic sarà il regista, Can, entrato nel secondo tempo all’andata, prenderà il posto di Bentancur e si affiancherà a Matuidi come mezzala. Il grande dubbio della vigilia riguardava il ruolo di trequartista: Bernardeschi ha vinto il ballottaggio con Dybala. Giocherà nel tridente con Mandzukic e Cristiano Ronaldo.

Juventus-Atletico Madrid: il momento dei colchoneros

Capitolo Atletico Madrid: il risultato dell’andata ha dato morale alla squadra di Simeone, che forte del doppio vantaggio cercherà di difendere per portare a casa la qualificazione. Si prevede uno scontro infuocato all’Allianz Stadium, la Juventus darà tutto ciò che ha per riportare il risultato prima sul pareggio, per poi ribaltarla.

Con gli squalificati Thomas e Diego Costa, Simeone si affida alla titolarità di Lemar e Alvaro Morata. Il resto della squadra rimane invariato rispetto alla formazione di partenza dell’andata, con la coppia Gimenez-Godin davanti a Oblak. Griezmann a spaziare nel ruolo di trequartista-seconda punta dietro allo spagnolo.

Le probabili formazioni di Juventus-Atletico Madrid

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic; Ronaldo

Allenatore: Allegri

ATLETICO MADRID (4-4-1-1): Oblak; Arias, Gimenez, Godin, Juanfran; Saul, Rodrigo, Koke, Lemar; Griezmann; Morata

Allenatore: Simeone

Dove vedere in tv e streaming Juventus-Atletico Madrid

La partita verrà trasmessa in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Uno, mentre in streaming sarà possibile vederla su Sky Go e Now TV.

