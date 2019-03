Torino-Bologna: probabili formazioni, quote e pronostico

È tempo di 28a giornata di Serie A 2018/2019. Sabato 16 Marzo 2019, alle ore 20.30, lo stadio Olimpico Grande Torino aprirà le porte alla partita tra Torino e Bologna.

Torino-Bologna: come arrivano i padroni di casa

Il Torino si approccia a questa sfida con il vento in poppa. Grande momento di forma per i ragazzi di Mazzarri, a cui tutto sembra andare per il verso giusto. Sette risultati utili di fila, cinque vittorie e due pareggi, compattezza difensiva raggiunta, i gol ritrovati di Belotti e soprattutto il sesto posto che ad oggi garantirebbe l’accesso ai preliminari di Europa League. Profumo di grandi palcoscenici quindi per le strade di Torino, atmosfera che in casa granata non si respirava da tempo. Superato il record di imbattibilità della stagione 1984/85 (cinque partite di fila senza subire gol), quello del Grande Torino rimarrà saldo a 674′ di porta inviolata perché Domenica 10 Marzo il Frosinone ha infranto le speranze dei granata di battere anche quel primato (segnando al 42esimo del primo tempo il gol del momentaneo vantaggio ciociaro). Il Torino ha ribaltato poi il gol gialloblu grazie alla doppietta di Andrea Belotti, fondamentale per portare a casa i tre punti. Come detto, Toro sesto in classifica a pari punti con l’Atalanta (44 pti.) ed inseguito dalla Lazio a quota 42 (ma con una partita da recuperare). La Roma (quinta) dista tre lunghezze.

Torino-Bologna: come arrivano gli ospiti

La squadra agli ordini del sergente Mihajlovic è in piena lotta per non retrocedere. Attualmente il Bologna occupa il terzultimo posto (con 21 punti) ma, la vittoria di Domenica scorsa contro il Cagliari (2-0) ha riaperto i giochi. Pulgar e Soriano hanno regalato tre punti fondamentali nella corsa salvezza. Adesso l’Empoli, quartultima, è avanti di un punto mentre la SPAL di due punti. Tutto in ballo quindi, dopo che il periodo di ombre era calato sulla gestione di Pippo Inzaghi. Sinisa Mihajlovic proverà a fare uno scherzetto al Torino, squadra che ha allenato dal 2016 fino al Gennaio 2018.

Torino-Bologna: le probabili formazioni

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo; Nkoulou; Djidji; De Silvestri; Baselli; Rincon; Ansaldi; Ola Aina; Iago Falque; Belotti.

Allenatore: Mazzarri

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye; Danilo; Lyanco; Dijks; Dzemaili; Pulgar; Palacio; Soriano; Sansone; Destro.

Allenatore: Mihajlovic

Torino-Bologna: le quote ed il pronostico

I bookmakers danno favorita la squadra di casa, quotata a 1.90 contro i 4.60 del Bologna. Partita prevista con almeno due gol (1.40), difficile però immaginare una goleada (Under 3,5 quotato a 1.20).

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM