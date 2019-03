Sondaggi elettorali Tecnè: luna di miele finita tra italiani e governo Conte

La luna di miele tra gli italiani e il governo del cambiamento sembra essere finita. Secondo un sondaggio Tecnè per Il Giornale, il 59,1% dei cittadini del Bel Paese boccia senza remora alcuna l’operato dell’esecutivo Conte. Gli scontenti, rispetto a cinque mesi fa, sono aumentati (+13%) e hanno di fatto superato i sostenitori del governo M5S-Lega.

Sondaggi elettorali Tecnè: reddito cittadinanza e quota 100 sul banco degli imputati, senza dimenticare la Tav

Nel mirino sono stati messi reddito di cittadinanza (inviso al 60,5% degli intervistati) e il tira e molla su trasporti e infrastrutture, leggasi Tav, (68,1% di insoddisfatti). Anche la tanto strombazzata quota 100 incontra più pareri contrari (53,1%) che favorevoli (41%).

Sondaggi elettorali Tecnè: crollo M5S, FI e PD rialzano la testa

Il tutto si ripercuote sulle intenzioni di voto che premiano i partiti di opposizione e penalizzano la maggioranza giallo verde. Più quella gialla che verde a dir la verità. Il Movimento 5 Stelle, rispetto ad ottobre, ha perso 6,5 punti percentuali e ora si attesta al 22,2%. Il Pd è il partito che più di tutti ha visto crescere i propri voti, soprattutto nell’ultimo periodo post primarie. Ora i dem vengono sondati intorno al 20,3%. Insieme a Più Europa superano in consensi il Movimento (24%).

La Lega è rimasta stabile al 31,2% mentre nel centrodestra Forza Italia torna a farsi sentire stampando un +1,7% in cinque mesi e salendo al 12,5%. Chiude Fratelli d’Italia al 4,2%. In totale il centrodestra raccoglierebbe il 48,3% dei consensi. In calo al 40,1% la quota di indecisi e non voto.

Sondaggi elettorali Tecnè: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dal 6 al 7 marzo. Campione probabilistico articolato per sesso, età, area geografica, ampiezza centri – ponderazione sociodemografico e politico. 2.000 casi. Campione rappresentativo della popolazione > 18 anni residente in Italia – Margine di errore: +/- 2,2% (sui risultati a livello dell’intero campione). Metodo raccolta delle informazioni: CATI-CAMI-CAWI.

