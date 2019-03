Sondaggi politici Euromedia: governo inadeguato per il 56,7% degli italiani

Per il 56,7% degli italiani il governo Conte risulta essere inadeguato di fronte all’attuale scenario economico. E’ una bocciatura netta e senza appello quella che arriva dalla pancia del Paese e rilevata da un sondaggio Euromedia realizzato il 22 di febbraio.

Sondaggi politici Euromedia: quanto dura il governo?

I dati sull’industria e sui consumi, l’andamento del Pil e i giudizi negativi che arrivano da Bruxelles e dalle agenzie di rating, sono lì a testimoniarlo. Anche le frizioni all’interno della maggioranza giallo verde si fanno giorno dopo giorno sempre più forti. Tanto che sono in molti a pensare che il matrimonio difficilmente durerà fino al 2023. A credere a questa evenienza è rimasto solo un italiano su tre. Il 51,6% è sicuro che un divorzio arriverà prima della fine della legislatura. Tra questi i più ottimisti pongono la data limite intorno al 2021/2022, il 12,7% abbassa l’asticella al 2020. Quasi un italiano su quattro vede la fine del governo del cambiamento subito dopo le elezioni europee di fine maggio. C’è anche una piccola minoranza (6,6%) che ipotizza un addio traumatico già tra marzo e aprile.

Sondaggi politici Euromedia: quale futuro per la Lega?

Tra chi si sfrega le mani per una possibile caduta del governo giallo verde c’è in pole position Berlusconi. Il leader di Forza Italia vorrebbe che il figliol prodigo Salvini tornasse a casa sua: nel centrodestra. Stesso pensiero lo nutrono il 37,8% degli intervistati da Euromedia, secondo cui Salvini, in caso di rottura con i Cinque Stelle, debba allearsi con il centrodestra. Il 26,2% preferirebbe invece che la Lega corresse alle prossime elezioni da sola mentre il 23,6% non vedrebbe male un’alleanza con FDI e altri partiti sovranisti, tra cui anche CasaPound. Ma c’è anche chi spera in un ritorno di fiamma con il M5S (12,4%). Tutto è possibile tra i palazzi della Politica.

Sondaggi politici Euromedia: nota metodologica

