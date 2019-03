Everton-Chelsea: diretta streaming e TV, ecco dove vederla

Il match Everton-Chelsea si giocherà Domenica 17 Marzo alle 17.30 presso lo stadio Goodison Park di Liverpool e sarà valida per la 31a giornata di Premier League. Nel turno precedente, i Toffees sono usciti sconfitti per 3 a 2 contro il Newcastle di Rafa Benitez, mentre il Chelsea di Maurizio Sarri non è andato oltre l’1 a 1 contro il Wolverhampton.

Everton-Chelsea: i Blues puntano il terzo posto

Il Chelsea guidato da un ritrovato Eden Hazard si trova ora al quinto posto a meno 3 dall’ultima piazza valida per la qualificazione in Champions ma con 2 gare in meno delle concorrenti. Vincendo le due partite da recuperare i Blues sorpasserebbero infatti l’Arsenal mantenendo tre punti sulla prima inseguitrice. Sul fenomeno belga continuano inoltre ad aleggiare le voci di una possibile partenza a fine stagione con direzione Madrid. A confermare tutto ciò ci sarebbero le richieste di Zidane riguardanti la sua totale libertà sul mercato che comprenderebbero appunto Hazard, Mbappè e la conferma dei big a partire da Marcelo. Sulla questione è intervenuto anche Emerson Palmieri, preoccupato per la partenza del compagno di squadra ma allo stesso tempo fiducioso della permanenza dello stesso a fine stagione. Situazione completamente diversa invece per l’Everton, che trovandosi a metà classifica non ha più ambizioni europee. Starà quindi a Silva spronare i propri calciatori al fine di offrire comunque una buona prestazione.

Everton-Chelsea: le probabili formazioni

Everton (4-2-3-1): Pickford; Coleman, Keane, Zouma, Digne; Schneiderlin, Gueye; Walcott, Sigurdsson, Bernard; Calvert-Lewin.

Allenatore: Silva

Chelsea (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Rudiger, Luiz, Alonso; Kanté, Jorginho, Barkley; Willian, Higuain, Hazard.

Allenatore: Sarri

Everton-Chelsea: dove vedere il match in TV e streaming

Il match è un’esclusiva Sky, infatti sarà possibile guardarlo in diretta tv sui canali Sky Sport Uno eSky Sport Football. Inoltre sarà possibile vederla in streaming sui vari dispositivi mobile tramite l’app Sky Go esclusivamente per gli abbonati Sky. Come se non bastasse, ricordiamo che sarà possibile vedere il match in streaming sulla piattaforma online Now TV.

