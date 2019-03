Dove vedere Real Madrid-Celta Vigo in diretta streaming o in tv

Dove vedere Real Madrid-Celta Vigo in diretta streaming o in tv

Il match Real Madrid-Celta Vigo si giocherà Sabato 16 Marzo alle 16.15 presso lo stadio Santiago Bernabeu di Madrid e sarà valida per la 28a giornata di Liga. Nello scorso turno, le merengues hanno vinto 4 a 1 sul campo del Real Valladolid, facendo un favorendo proprio il Celta Vigo che però non ne ha approfittato perdendo per 1 a 0 contro il Betis.

Real Madrid-Celta Vigo: il ritorno di Zizou ai blancos

Zinedine Zidane è di nuovo l’allenatore del Real Madrid. Il tecnico francese dopo una breve pausa di sei mesi ha ricaricato le batterie ed ha trovato nuovi stimoli da cui ripartire per provare a creare una seconda era Zidane. Il tecnico sin dal suo re-insediamento ha fatto intendere di volere trattenere i big dello spogliatoio come Modric e Marcelo, avere piena libertà sul mercato e la richiesta d’acquisto da parte della società di due big. I due giocatori in questione parrebbero quindi essere Hazard, da tempo promesso sposo dei galacticos e Kylian Mbappè, connazionale dell’allenatore transalpino. Zizou si ricongiunge ad un club che si sta riprendendo dall’uscita della Champions League della scorsa settimana per mano dell’Ajax ed è attualmente distante 12 punti da Barcellona, ​​leader della La Liga, ma il francese si è detto pronto a tuffarsi nella nuova sfida che lo attende.

Il Celta Vigo, terzultimo, dal canto suo dovrà trovare una grande prestazione per batter un Real sicuramente rivitalizzato dall’avvicendamento in panchina ma che troppo spesso ha dimostrato di concedere occasioni agli avversari.

Real Madrid-Celta Vigo: le probabili formazioni

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Reguilón; Modric, Casemiro, Kroos; Lucas Vázquez, Benzema, Vinícius Jr.

Allenatore: Zidane

Celta Vigo (4-2-3-1): Rubén Blanco; Hugo Mallo, Araujo, Hoedt, Juncà; Lobotka, Okay; Brais Méndez, Jozabez, Boufal; Maxi Gomez.

Allenatore: Escribà

Real Madrid-Celta Vigo: dove seguire il match in TV e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand DAZN.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM