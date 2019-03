Benevento-Spezia: diretta streaming, tv e probabili formazioni. Dove vederla

Il match Benevento-Spezia, valevole per la 29esima giornata di Serie B, si giocherà sabato 16 Marzo allo stadio Ciro Vigorito di Benevento, con calcio d’inizio previsto per le ore 15:00.

Benevento-Spezia: come arrivano le squadre

Nello scontro tra le due squadre durante il girone di andata la partita è stata vinta nettamente vinta dallo Spezia per 3 a 1. Lo Spezia di Marino ha così sbaragliato i campani grazie al gol di Matteo Ricci e alla doppietta di Okereke. Inutile il gol di Federico Ricci per le Streghe nel finale del primo tempo.

Benevento: La squadra di Bucchi giunge al match dopo una sconfitta di misura contro la Cremonese di Rastelli. La partita è stata molto equilibrata sotto l’aspetto del possesso palla e delle occasioni, solamente un tiro in porta a testa. Più cinica però la squadra di Cremona, che sopo aver rischiato di subire lo svantaggio in dieci, subito dopo l’espulsione di Strefezza, sul ribaltamento di fronte trova il gol di Emmers che chiude così i giochi al 95′. Seconda sconfitta consecutiva per le Streghe, che ora cercheranno sicuramente da risollevarsi da questo brutto momento, così da non rendere troppo lunghe le distanze con le squadre in testa alla classifica e per non rischiare di uscire dalla zona Play Off.

Spezia: Anche la squadra di Marino è reduce da due sconfitte consecutive, entrambe per 2 a 0. I liguri stanno dimostrando difficoltà sotto porta e anche lacune difensive, che hanno permesso a Pescara e Padova di guadagnare i tre punti. La doppietta di Bonazzoli ha così impedito allo Spezia di superare in classifica il Perugia, anch’esso caduto nell’anticipo del venerdì contro l’Hellas. Il tecnicoMarino dovrà cercare di tirare fuori il meglio dai suoi, una sconfitta potrebbe significare di allontanarsi troppo dalla zona Play Off.

Benevento-Spezia: le probabili formazioni

Benevento (4-4-2): Montipò; Letizia, Volta, Antei, Caldirola; Crisetig, Bonaiuto, Bandinelli, Improta; Coda, Insigne.

Allenatore: Cristian Bucchi

Spezia (4-3-3): Lamanna; Vignali, Terzi, Ligi, Augello; Bartolomei, Mora, Ricci; Galabinov, Okereke, Bidaoui

Allenatore: Pasquale Marino

Benevento-Spezia: dove vederla in tv e streaming

Benevento-Spezia si potrà seguire in diretta esclusiva sulla piattaforma di streaming online DAZN.

