Pensioni ultime notizie: Quota 100, 40% domande al sud, ecco i dati

Sulle pensioni ultime notizie diffondono i dati relativi alle domande di Quota 100 presentate e in particolare alla ripartizione geografica dei richiedenti. Così come avviene per il reddito di cittadinanza, anche per Quota 100 il Sud è decisamente davanti al Nord. Ma se per il reddito di cittadinanza, viste le differenze tra i livelli di disoccupazione tra il Meridione e il Settentrione, il dato era prevedibile, per Quota 100 si registra un po’ di stupore. Le previsioni iniziali avrebbero infatti propendere per un maggior numero di domande al Nord, visto il numero di carriere “continue”. Ma la realtà, al momento, racconta un’altra storia.

Pensioni ultime notizie: Quota 100, più domande al Sud. Le percentuali

Come riferisce anche Il Sole 24 Ore, il numero delle domande presentate per Quota 100 è stato più alto al Sud. In particolar modo i richiedenti provengono dal pubblico impiego e hanno maturato i requisiti di accesso alla nuova misura di recente. A venerdì 8 marzo, in ogni caso, ben il 41% delle domande proviene dal Sud (85 mila richieste), con Sicilia e Campania le Regioni in testa, da cui derivano rispettivamente 8.889 e 8.122 domande. Distaccato di 4 punti percentuali il Nord, con il 37% delle richieste avanzate, con la Lombardia la regione capofila (8.946 domande presentate). Infine troviamo il Centro con il 22% delle domande e il Lazio prima regione (8.937 domande).

Pensioni ultime notizie: reddito di cittadinanza, maggiori richieste dal Sud

Oltre che per Quota 100 il Sud è capofila anche nelle richieste del reddito di cittadinanza, vantando il 45% delle richieste avanzate. Numeri certamente importanti, ma forse più prevedibili rispetto alle richieste di Quota 100. Quasi la stessa percentuale della misura di pensione anticipata al Nord per il sussidio (36,8%), mentre al Centro ci si avvicina al 20%.

