Lazio-Parma: probabili formazioni, quote, pronostico e dove vederla

La 28a giornata di Serie A 2018/19 ha in calendario Lazio–Parma. Le due squadre si affronteranno Domenica 17 Marzo 2019, alle ore 15.00, stadio Olimpico di Roma.

Lazio-Parma: come arrivano le squadre

Lazio: i biancocelesti tornano davanti al pubblico di casa che era stato spettatore nella partita forse più bella e sicuramente più sentita fino ad ora: il derby della capitale. La Roma è stata travolta 3-0, caduta sotto i colpi di Caicedo, Immobile e Cataldi. Corsa per l’Europa ripresa per la Lazio, tenendo conto della partita da recuperare contro l’Udinese. Con questo morale alto, i ragazzi di Inzaghi sono scesi in campo nella trasferta di Domenica scorsa a Firenze dalla quale però sono tornati con un solo punto. Pareggio che ha scontentato tutti. Nonostante un’ottima prova la Lazio è stata infatti fermata sull’1-1 dal pareggio di Muriel, dopo il vantaggio momentaneo marchiato dal solito Immobile. Le numerose occasioni create non sono state sfruttate al meglio.

La classifica ora dice ottavo posto con 42 punti a -2 da Atalanta e Torino ed a cinque lunghezze dai rivali romanisti. L’Europa non è del tutto persa, anzi, la lotta si fa più viva che mai con la Sampdoria (dietro di tre punti) pronta a rientrarvi in caso di mancati risultati dei concorrenti.

Parma: i crociati stazionano in una zona tranquilla. Con 33 punti l’undicesima posizione permette ai ragazzi di D’Aversa di lavorare senza le pressioni che porterebbe una lotta retrocessione. La “quota salvezza”, storicamente fissata sui 40 punti, ne dista solo sette. La formazione gialloblu ha ripreso una buona strada con un pareggio ed una vittoria che mancavano in Emilia da due partite. Sconfitti da Cagliari e Napoli, hanno pareggiato ad Empoli con lo spumeggiante 3-3 ed hanno battuto il Genoa con il gol dell’ex Kucka (1-0).

Lazio-Parma: le probabili formazioni

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos; Acerbi; Radu; Marusic; Milinkovic-Savic; Leiva; Luis Alberto; Lulic; Correa; Caicedo.

Allenatore: Inzaghi

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi; Bruno Alves; Gagliolo; Dimarco; Kucka; Rigoni; Machin; Siligardi; Inglese; Gervinho.

Allenatore: D’Aversa

Lazio-Parma: quote e pronostico

Squadra di casa favorita secondo i bookmakers. La vittoria per i ragazzi di Inzaghi è quotata a 1.33, mentre per il Parma a 9.00. E’ consigliato giocare l’over 2,5 dato ad 1.60, l’over 1,5 invece lo troviamo a 1.18. Il pareggio tra Lazio e Parma è quotato a 5.25.

Lazio-Parma: dove vederla in tv e streaming

La partita tra Lazio e Parma sarà visibile in diretta ed in esclusiva in tvsu Sky Sport Serie A. In streaming si potrà invece seguire su Sky Go e Now TV.

