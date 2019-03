Empoli-Frosinone: diretta streaming o tv. Dove vederla

Allo stadio Carlo Castellani di Empoli, Domenica 17 Marzo 2019 alle ore 15.00 è in programma la partita tra l’Empoli ed il Frosinone. La 28a giornata di Serie A 2018/19 mette di fronte un delicato scontro salvezza, in palio c’è molto per entrambe le formazioni.

Empoli-Frosinone: come si preparano le squadre

Sfida, come anticipato, molto importante. Empoli e Frosinone si giocano già una fetta di salvezza. Le due avversarie sono distanti cinque punti una dall’altra.

Qui Empoli: la squadra toscana conta 22 punti, subito sopra al Bologna (21 pti.) che si è prepotentemente rilanciato dopo la vittoria casalinga contro il Cagliari. L’Empoli ha quindi il fiato sul collo e sa che non può sbagliare. Gli azzurri, ad oggi salvi, sono reduci dalla sconfitta di Roma contro la formazione del neo-allenatore giallorosso Claudio Ranieri, e non trovano la vittoria dallo scorso 17 Febbraio contro il Sassuolo (3-0). Una netta sconfitta (3-0 a S.Siro contro il Milan) ed un pareggio (roboante 3-3 all’ultimo minuto contro il Parma) prima della trasferta all’Olimpico. Le acque non si placano, mercoledì infatti la società ha deciso di esonerare Iachini e di arruolare nuovamente Andreazzoli (sollevato dall’incarico proprio da colui che oggi va a sostituire). Panchina girevole quindi. In tutto questo il Frosinone, domenica, non sarà certo un avversario facile da affrontare.

Qui Frosinone: i ciociari si classificano penultimi con 17 punti e lo spettro della retrocessione si fa sempre più grande. Gli uomini di Baroni non possono permettersi ulteriori passi falsi se vogliono conservare la speranza di giocare in Serie A anche il prossimo anno. Il Frosinone ha costruito i suoi punti soprattutto lontano dalle mura amiche dello Stirpe. Il Torino è l’ultima squadra in ordine cronologico ad aver espugnato lo stadio gialloblu grazie alla doppietta di Belotti. La vittoria manca da più di un mese (10 Febbraio), quando il Frosinone era riuscito nel colpaccio al Marassi di Genova, battendo 1-0 la Sampdoria.

Dove vedere in tv e streaming Empoli-Frosinone

Il match sarà trasmesso Domenica 17 Marzo 2019, alle ore 15.00, sulla piattaforma di streaming on demand DAZN (in diretta ed in esclusiva).

