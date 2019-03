Venezia-Cremonese: diretta streaming, tv e probabili formazioni. Dove vederla

La 29a giornata di Serie B 2019 vedrà affrontarsi Venezia e Cremonese. Il match è in programma per Domenica 17 Marzo alle ore 15:00. La partita si giocherà presso lo Stadio Pier Luigi Penzo di Venezia.

Venezia: come arrivano alla partita i lagunari

Il Venezia nella scorsa giornata, la prima sulla panchina dei Lagunari per il neo allenatore Serse Cosmi, si è dovuto accontentare di un pareggio, acciuffato nel finale dal Palermo. L’ultima vittoria del Venezia risale al 27 Gennaio e in virtù di questo dato, il pareggio ottenuto contro i rosanero è un buon risultato. I veneti si trovano in 15a posizione, a quota 27 punti insieme al Livorno. Per lasciare la zona Playout, i ragazzi di Serse Cosmi, dovranno ottenere i tre punti Domenica contro la Cremonese, che dista soli tre punti, scontro diretto dunque in ottica salvezza. Al contrario, una sconfitta potrebbe risultare deleteria per il Venezia, perché in caso di vittoria del Crotone e del Foggia, potrebbe scendere in terzultima posizione e aggravare la propria situazione.

Venezia-Cremonese: come arrivano alla partita i lombardi

La Cremonese, dopo tre sconfitte consecutive, nella scorsa giornata è tornata alla vittoria, vincendo 1-0 nella sfida casalinga contro il Benevento. Il gol partita è arrivato pochi secondi prima del triplice fischio ed è stato segnato da Xian Emmers, che ha regalato la vittoria ai suoi. E’ un risultato che dà una grande spinta ai grigiorossi, che nella partita di Domenica dovranno cercare conferme. Un match che rappresenta un crocevia, una sconfitta significherebbe abbandonare l’attuale 13a posizione ed entrare nella zona Playout, mentre una vittoria, darebbe oltre che un’iniezione di fiducia, anche un po’ di tranquillità alla Cremonese.

Il match di andata si concluse con la vittoria del Venezia sul campo della Cremonese. La partita terminò con il risultato di 1-0, l’unica rete del match fu segnata da Di Mariano, che trovò il gol al 78′ minuto.

Venezia-Cremonese: le probabili formazioni

Venezia (4-3-3): Vicario; Zampano, Fornasier, Coppolaro, Cernuto; Segre, Schiavone, Bentivoglio; Lombardi, Bocalon, Di Mariano. All. Cosmi

Cremonese (4-4-2): Ravaglia; Mogos, Claiton, Caracciolo, Migliore; Emmers, Castagnetti, Arini, Soddimo; Piccolo, Longo. All. Rastelli

Dove vedere Venezia-Cremonese in tv e streaming

La partita di Domenica 17 Marzo sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM