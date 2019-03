Genoa-Juventus: probabili formazioni, quote e pronostico

Domenica 17 Marzo 2019 alle ore 12.30 al Marassi di Genova arriva la Juventus. Il Genoa, nella sfida di pranzo, si prepara ad affrontare i bianconeri nel match valido per la 28a giornata di Serie A 2018/19.

Genoa-Juventus: come arrivano le squadre

Genoa: partita peggiore non poteva prospettarsi per i rossoblu. Se già il Grifone aveva previsto una partita complicata, certamente lo sarà ancor di più dopo l’impresa in Europa compiuta dalla Juventus martedì sera (ribaltando il risultato e qualificandosi ai quarti di Champions League). Tuttavia i ragazzi di Cesare Prandelli non molleranno un centimetro e si batteranno per portare a casa un risultato positivo. Genoa a 30 punti, in quella che storicamente è una zona tranquilla della classifica. Il terzultimo posto dista 9 punti, ma i rossoblu non devono adagiarsi sugli allori se vogliono chiudere presto il discorso salvezza. La squadra è reduce dalla sconfitta (per 1-0) a Parma contro i Ducali e vorrà riscattarsi. La vittoria manca da un mese, 2-1 alla Lazio firmato all’ultimo secondo dal capitano Criscito. Dopo due pareggi consecutivi (entrambi 0-0) con Chievo e Frosinone, certamente due squadre non irresistibili, un duro impegno aspetta i liguri.

Juventus: momento migliore non poteva chiedere invece Massimiliano Allegri. La sua Juventus sta dominando il campionato italiano (+17 punti sul Napoli, secondo) cavalcando al galoppo verso l’ottavo scudetto di fila che sembra ormai una pura formalità. Come se non bastasse, l’ambiente è più carico che mai dopo l’impresa compiuta contro ogni aspettativa contro l’Atletico. Il 12 Marzo 2019 i bianconeri infatti sono riusciti a qualificarsi per i quarti di Champions League smentendo i pronostici della vigilia.

Con una tripletta del calciatore “disumano”, del “re” – per citare alcuni appellativi usciti nelle ultime ore – la Juventus ha battuto nettamente l’Atletico Madrid capeggiato dal rivale Simeone. Cristiano Ronaldo ha vissuto l’ennesima notte europea della sua carriera da protagonista, portando per mano la sua nuova squadra in quello che per lui era quasi un derby (dopo 9 anni di successi con la maglia del Real Madrid). Ora alla Vecchia Signora toccheranno i ragazzi terribili dell’Ajax, capaci di vincere 4-1 al Santiago Bernabeu di Madrid eliminando il Real campione in carica. Avversario da non sottovalutare per continuare il cammino verso quel trofeo che è diventato un’ossessione.

In Serie A la Juve ha poche avversarie all’altezza, non è ancora stata sconfitta. Solo tre i pareggi (Genoa, Atalanta e Parma) ad interrompere la fila di vittorie. Tuttavia l’eccessivo entusiasmo juventino potrebbe portare ad una mancanza di concentrazione, ad un calo di nervi.

Genoa-Juventus: le probabili formazioni

GENOA (4-4-2): Radu; Pereira; Romero; Gunter; Criscito; Lazovic; Radovanovic; Rolon; Lerager; Sanabria; Kouamé.

Allenatore: Prandelli

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Cancelo; Bonucci; Rugani; Alex Sandro; Emre Can; Pjanic; Bentancur; Dybala; Kean; Ronaldo.

Allenatore: Allegri

Genoa-Juventus: le quote ed il pronostico

Juventus ovviamente favorita a Marassi. I bookmakers quotano i bianconeri vittoriosi ad 1.53, mentre i padroni di casa sono dati a 7.00. Pareggio a 3.80. La giocata 1X (vittoria genoana o pareggio) è quotata 2.50, mentre X2 (vittoria zebrata o pareggio) data molto bassa, 1.10.

