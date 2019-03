Dolci festa del papà 2019: semplici con bimby o senza glutine. Le ricette Ricette festa del papà 2019

Siete in cerca di sfiziose idee da realizzare per la Festa del papà 2019? Questo allora è il posto giusto! Molto spesso scegliere un oggetto da regalare si rivela un’impresa tutt’altro che facile e dall’esito incerto. I dolci invece, tranne qualche eccezione, costituiscono sempre un motivo di gioia e felicità.

Inoltre dedicare il proprio tempo alla preparazione di qualcosa di buono è una grande attestazione di affetto. Quale occasione migliore se non la Festa del papà 2019 per preparare un squisito dolce?

Idee per la Festa del papà 2019

Tante sono le ricette tradizionali e nuove che è possibile realizzare facilmente con il bimby. A seconda dei gusti del vostro amato papà potrete scegliere quale dessert preparare.

Un’ottima idea potrebbe essere cucinare le classiche zeppole di San Giuseppe. Se cercate invece qualcosa di particolare, la crema al mascarpone o una torta alla marmellata fanno al caso vostro.

Ricetta delle zeppole di San Giuseppe senza glutine con il bimby

Le zeppole di San Giuseppe sono il dolce tradizionale della Festa del papà. Per prepararle con il bimby e senza glutine basta sostituire la farina 00 e la crema pasticcera con gli stessi ingredienti ma gluten free. Per cucinare le zeppole occorrono 180 gr di farina senza glutine, 250 ml di acqua, 60 gr di burro, 5 uova, 1 pizzico di sale, amarene sciroppate, zucchero e una dose di crema bimby.

Mettete nel boccale l’acqua, il burro e il sale per 5 minuti. a 100° vel. 1. Aggiungete dal foro del coperchio la farina senza glutine e mescolate 20 secondi vel. 4 per poi cuocere 6 minuti a 90° a vel. 3 e fate raffreddare tutto dopo aver tolto il composto dal boccale. Rimettete poi l’impasto dentro ed unite dal foro del coperchio con lame in movimento vel. 4 le uova singolarmente e fate amalgamare per 30 sec. vel. 6.

A questo punto, dopo aver messo l’impasto in una tasca da pasticcere, fate due giri di pasta uno sull’altro su di una teglia da forno. Lasciate cuocere in forno a 180° per 30 minuti e fate raffreddare tutto. Tagliate le zeppole a metà e farcitele con la crema bimby. Infine richiudetele e farcite l’interno del buco con della crema ed aggiungete un amarena e zucchero a velo.

Ricetta senza glutine per la Festa del papà: la crema al mascarpone e cacao con il bimby

Altra idea sfiziosa per la Festa del papà 2019 è la crema al mascarpone. Gli ingredienti necessari per prepararla sono: 3 uova, cacao, 6 cucchiai di zucchero e 500 gr di mascarpone da frigo. Inserite nel boccale la farfalla ed aggiungete le uova e lo zucchero. Montate il composto per 10 minuti ad 80° vel. 3.

Quando la crema giunge a temperatura ambiente, riponete tutto in frigo e lasciate raffreddare per 30 minuti. Infine aggiungete il mascarpone e fate amalgamare per meno di un min. vel. 3. Dopo aver arricchito tutto con una spolverata di cacao, la crema è pronta!

Festa del papà 2019: la torta alla marmellata

Per i papà amanti della frutta la torta alla marmellata potrebbe essere la scelta giusta! Per prepararla sono necessari: 240 gr di farina 00, 140 gr di burro, 130 gr di zucchero e 3 uova. Inoltre occorrono anche 6 cucchiai di marmellata a scelta, una bustina di lievito per dolci e 5 cucchiai di latte. Per la glassa invece servono solo 150 gr di zucchero a velo, qualche goccia di succo di limone e 3 cucchiai d’acqua.

Mettete nel boccale lo zucchero ed il burro per poi montarli per 2 minuti a velocità 3. Successivamente unite gli altri ingredienti e lasciate amalgamare per 1 minuto a velocità 4 e poi per un altro min. a vel. 5. Versate poi tutto in una teglia e fate cuocere in forno il composto per 40 minuti a 180°. Infine lasciate raffreddare e poi farcite con la marmellata la torta.

Per preparare invece la glassa basterà inserire nel boccale zucchero a velo, limone ed acqua per 20 sec. vel. 3. Versate la glassa sulla torta e lasciate indurire il tutto. Il vostro dolce per la festa del papà è pronto!

