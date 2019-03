Samsung Galaxy M20: prezzo in Italia, scheda tecnica e dove acquistare

Chi ha atteso l’arrivo del Samsung Galaxy M20 in Italia può vedere il suo desiderio esaudito. Il nuovo dispositivo dell’azienda sudcoreana è infatti disponibile all’acquisto nel nostro Paese. Il device sarà disponibile in due colorazioni: Blue e Dark Grey. Ma andiamo a riepilogare le principali caratteristiche tecniche del Galaxy M20, il suo prezzo in Italia e soprattutto dove comprarlo.

Samsung Galaxy M20: caratteristiche tecniche

Dopo la scorpacciata di S10, passiamo in rassegna il Galaxy M20. Questo si caratterizza per un display Infinity-V da 6,3 pollici con risoluzione Full HD+, mentre il cuore pulsante è rappresentato dal processore Exynos 7904 octa-core, coadiuvato da 4 GB di RAM e da una memoria interna di 64 GB, espandibile fino a 512 GB.

Interessante la doppia fotocamera, che si compone di un sensore principale da 13 megapixel e di un altro da 5 megapixel con obiettivo ultragrandangolare. Il sistema operativo è Android, mentre interessantissima è la batteria da 5000 mAh, che garantisce quindi un’elevata autonomia. Da non dimenticare la nuova interfaccia Samsung Experience UX, che favorisce una più efficiente gestione del dispositivo, ottimizzandone l’utilizzo.

Galaxy M20: specifiche tecniche in sintesi

Sintetizziamo la scheda tecnica di Galaxy M20 nel seguente elenco.

Dimensioni : 156,4×74,5×8,8 millimetri;

: 156,4×74,5×8,8 millimetri; Peso : 183 grammi;

: 183 grammi; Display : Infinity-V da 6,3 pollici con risoluzione Full HD+;

: Infinity-V da 6,3 pollici con risoluzione Full HD+; Processore : Exynos 7904 octa core;

: Exynos 7904 octa core; RAM : 4 GB;

: 4 GB; Memoria interna : 64 GB espandibile fino a 512 GB;

: 64 GB espandibile fino a 512 GB; Fotocamera posteriore : doppia (13-5 megapixel);

: doppia (13-5 megapixel); Fotocamera frontale : 8 megapixel;

: 8 megapixel; Connessioni : WiFi a/c dual band, GPS, Bluetooth 4.2, LTE 4G+, GALILEO, GLONASS;

: WiFi a/c dual band, GPS, Bluetooth 4.2, LTE 4G+, GALILEO, GLONASS; Sistema operativo : Android 9 Pie;

: Android 9 Pie; Batteria: 5000 mAh con ricarica rapida.

Samsung Galaxy M20: prezzo e dove comprarlo

Gli utenti interessati all’acquisto di Samsung Galaxy M20 possono scegliere tra due canali d’acquisto. Il primo è il sito ufficiale di Samsung. Il secondo è Amazon. Il prezzo è lo stesso: 229 euro. Su Amazon è disponibile anche la consegna con Prime.

