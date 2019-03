Dove vedere Torino Bologna in diretta streaming o tv

Il match Torino-Bologna valido per la 28a giornata di Serie A, si giocherà Sabato 16 Marzo 2019 alle ore 20.30 allo Stadio Olimpico di Torino. Si sfidano dunque la 6a contro la 18a in classifica, in una gara molto speciale per Sinisa Mihajlovic, allenatore dei rossoblu.

Torino-Bologna_ granata per l’europa

Sesta posizione in campionato per il Torino, traguardo che varrebbe l’accesso in Europa League, con 44 punti, gli stessi dell’Atalanta, al momento settima e a -3 dalla Roma quinta. E’ questo il bilancio al momento del Torino che, sotto la guida di Walter Mazzarri è imbattuto dal 27 Gennaio ad ora (5 vittorie e 2 pareggi). Vincere contro il Bologna servirebbe a tenere testa all’Atalanta di Gasperini, che sta giocando un ottimo calcio e si sta dimostrando un avversario temibile e perché no, insidiare anche la Roma. Inoltre, dopo l’ultima di campionato, il Gallo Belotti ha rialzato la cresta e chissà che non torni il goleador di sempre.

Torino-Bologna: ai felsinei servono punti salvezza

La diciottesima posizione in campionato significa retrocessione. Lo sa bene il Bologna, che in questa difficile sfida contro il Torino cercherà di ottenere almeno un punto in chiave salvezza. Empoli e SPAL sono distanti rispettivamente 1 e 2 punti, una vittoria in un momento favorevole permetterebbe di scavalcarle entrambe, ma il Torino non è un avversario qualsiasi: 5 gare interne di fila senza subire gol, significa che la retroguardia del toro è blindata e per i rossoblu trovare un varco sarà un’impresa. Tegola dall’infermeria per Mihajlovic, tre settimane di stop per Santander.

Dove vedere Torino-Bologna in tv e streaming

La partita sarà visibile in diretta ed esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand DAZN.

