Biglietti Festa del Papà 2019: cartoline auguri, ecco le più divertenti

La Festa del Papà 2019 cade di martedì 19 marzo. C’è dunque ancora un po’ di tempo per pensare a biglietti e cartoline augurali da fare al proprio papà. Di messaggi di auguri ce ne sono di divertenti e creativi e in giro per la rete è possibile trovare diversi suggerimenti utili. Quello che vogliamo proporvi noi prende due direzioni diverse. Un consiglio sul formato cartaceo e un altro digitale. Naturalmente è preferibile il primo, ma se si vuole inviare anche un messaggio su WhatsApp al proprio papà può essere utile avere anche qualche idea di cartolina digitale.

Biglietti Festa del Papà 2019: la cartolina di auguri

Partiamo dunque dall’aspetto più creativo. Un bel biglietto di auguri per la Festa del Papà 2019 fatto “a mano” e creato quindi artigianalmente. Ideale per i più piccoli che, magari, con l’aiuto della mamma potranno dare al proprio papà un sentito messaggio di auguri.

Biglietti Festa del Papà 2019: come fare una bella cartolina

Cosa serve? Un semplice cartoncino quadrato o rettangolare, fogli di carta, forbici, pennarelli e della colla. Prendiamo dei fogli di carta e scriviamo una frase augurale. A titolo di esempio, prendiamo “Buona festa, papà”, ma può essere anche “Sei il papà più bravo del mondo”, o “Il migliore papà del mondo”. Prendiamo fogli di carta bianchi e pennarelli e cominciamo a scrivere la nostra frase. Scriviamo le lettere belle grandi, con un po’ di decorazione e creatività e lasciamo degli spazi vuoti dentro le lettere, che poi andremo a colorare con i pennarelli. Una volta creata la frase e colorata, prendiamo le forbici. I più piccoli possono e devono farsi aiutare dalla mamma in questo contesto.

Ritagliamo il contorno delle lettere. Nel caso in cui queste siano attaccate a formare una frase, ritagliamo tutta la frase, per poi andare a ritagliare in seguito e singolarmente gli spazi vuoti lasciati tra le lettere. Quindi attaccheremo le nostre lettere (o la nostra frase) sul cartoncino con della colla. Infine lasceremo asciugare. A questo punto possiamo inserire il cartoncino in una busta o lasciarlo così com’è e trovare un bel posto dove il papà possa trovarlo facilmente e rimanerne sorpreso.

Festa del Papà 2019: frasi divertenti

Ecco un paio di frasi divertenti per fare degli auguri originali al proprio papà.

Caro papà, oggi è la tua festa e forse ti aspetteresti un regalo da me. Ho pensato e ripensato, ma alla fine ho capito che non c’è niente che possa esprimere quanto vali e tutto il bene che ti voglio. Ogni cosa sminuirebbe il senso della tua figura. Per questo ho deciso di non farti niente… che poi equivale a farti tutto! Buona festa del papà 2019!

Sei il miglior papà del mondo. E, ti sorprenderà, su questo punto anche la mamma è d’accordo!



Festa del Papà 2019: citazioni e frasi d’auguri

Concludiamo suggerendovi alcune immagini e frasi di auguri per una bella cartolina digitale da inviare su Messenger o WhatsApp. Abbiamo selezionato 5 citazioni, ma voi potete sostituirle con quelle che più vi aggradano o, ancor meglio, inventarne una vostra.

Il 19 marzo è la tua festa, ma tu sei e sarai sempre, ogni giorno, il miglior papà che potessi mai avere.

Un cuore di padre è il capolavoro della natura. (Antoine François Prévost)

Tanti auguri, mio papà adorato. Oggi è la tua festa ed è una buona occasione per ricordarti, casomai ancora non lo sapessi, che ti voglio un universo di bene.

Spero di poter rappresentare con il mio esempio ciò che mi hai sempre insegnato. Tanti auguri, papà!

Ne abbiamo scritte tante di pagine insieme e ogni tanto le rileggo e sorrido. Ma sai qual è la cosa bella? Ci sono ancora tante pagine bianche da riempire. Ti voglio bene. Buona festa del papà 2019!

Festa del Papà 2019: immagini di auguri

Le frasi sopra riportate potrebbero benissimo essere incollate su una delle seguenti immagini che, a titolo di esempio, vi proponiamo qui di seguito. Basta un semplice programma di fotoritocco per fare un mix di immagine e frase e creare così una bella cartolina digitale.

