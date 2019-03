Dove vedere Genoa Juventus in diretta streaming o tv

La partita tra Genoa e Juventus, valida per la 28a giornata di Serie A, si giocherà Domenica 17 Marzo alle ore 12.30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Si affrontano dunque la tredicesima contro la prima della classe in questo lunch match domenicale.

Genoa Juventus: grifone, difficile far punti

Il Genoa si presenta contro la Juventus con una sola vittoria conquistata nelle ultime cinque partite. Il momento di forma non è dei migliori, ma il grifone ha dalla sua la consapevolezza di essere riuscito a strappare un pareggio all’Allianz Stadium nel girone d’andata. Ripetersi anche in questa partita sarà molto difficile, dato anche il momento positivo dei bianconeri, ma i genoani ci credono. Anche perché nelle ultime cinque sfide di serie A al Ferraris tra queste due compagini, si sono alternate una vittoria bianconera e una rossoblu, con l’ultima sfida vinta per 4-2 proprio dalla Juventus. Chissà se i liguri saranno la prima squadra a battere la Juventus in campionato questa stagione.

Genoa Juventus: una Vecchia Signora straripante

Dopo aver rimontato il 2-0 dell’andata degli ottavi di Champions League contro l’Atletico Madrid di Simeone grazie alla tripletta di Cristiano Ronaldo, la Juventus si presenta al Ferraris come leader indiscusso del campionato. Capace anche di battere 4-1 l’Udinese facendo un tournover quasi totale e dando l’impressione di essere veramente imbattibile. Ronaldo e compagni, anche se con un margine di 18 punti sul Napoli secondo, non vorranno certamente perdere punti per strada ed interrompere la striscia di vittorie che dura da cinque gare in campionato e per questo Allegri si affiderà molto probabilmente alla sua migliore formazione, per non lasciare nulla al caso.

Dove vedere Genoa Juventus in tv e streaming

Il match sarà trasmesso in diretta ed esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand DAZN.

