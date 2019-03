Cagliari-Fiorentina: dove vederla in diretta streaming o tv

Venerdì 15 Marzo 2019 il Cagliari ospiterà la Fiorentina alla Sardegna Arena di Cagliari. Il calcio d’inizio di questo match, valevole per la 28esima giornata di Serie A, è fissato per le ore 20:30.

Cagliari-Fiorentina: come arrivano le squadre

Il match di andata tra la squadra di Maran e quella di Pioli è finito 1 a 1 al Franchi. La squadra di casa dopo essere passata in vantaggio con un rigore di Veretout al 60′, non è riuscita a mantenere il vantaggio e al 69′ ha infatti subito il gol di Pavoletti, che ha così pareggiato i conti.

Cagliari: La squadra di Maran ha fatto della Sardegna Arena il suo fortino. Poche squadre sono riuscite nell’impresa di portare a casa i 3 punti da lì, per la precisione due, ovvero il Napoli e l’Atalanta. Tutte le altre il sono arrivate al massimo ad un pari. C’è inoltre da ricordarsi che due giornate fa anche l’Inter è caduta sul terreno sardo. Il Cagliari sarà perciò pronto ed agguerrito per accogliere la Fiorentina di Pioli, consci anche del fatto, che bisogna fare il risultato dopo la brutta sconfitta contro il Bologna.

Fiorentina: I viola sono una squadra forte e hanno dimostrato di poter tener testa a molte squadre del campionato. I ragazzi di Pioli giungono infatti al match dopo un buon pareggio casalingo contro la Lazio di Inzaghi, ma la vittoria manca ai toscani ormai da ben tre giornate. La Fiorentina andrà così alla Sardegna Arena con la grande voglia dei tre punti. Può inoltre gioire del suo ritrovato Chiesa, giocatore importantissimo in questa stagione, che rischiava di saltare il match a causa di un infortunio subito contro la Lazio.

Cagliari-Fiorentina: dove vederla in tv e streaming

Cagliari-Fiorentina si potrà seguire in diretta esclusiva sulle piattaforme di Sky. La partita sarà infatti in diretta televisiva Sky sul canale Sky Sport Serie A. Oppure la si potrà inoltre seguire in diretta streaming dalle applicazioni online di SkyGo e NowTv.

