Sassuolo-Sampdoria: dove vederla in diretta streaming o tv

Sabato 16 Marzo 2019 il Sassuolo ospiterà la Sampdoria al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Il calcio d’inizio di questo match, valevole per la 28esima giornata di Serie A, è fissato per le ore 15:00.

Sassuolo-Sampdoria: come arrivano le squadre

Match di andata molto equilibrato e bloccato tra le due squadre. Il risultato del 22 ottobre si è infatti chiuso sullo 0 a 0 al Ferraris. Poche le occasioni importanti per entrambe le squadre, a causa di errori individuali sull’ultima giocata. Occasione più pericolosa della partita è sicuramente il montante colpito da Berardi nel primo tempo.

Sassuolo: La vittoria, manca da troppo tempo alla squadra di De Zerbi. Sono ben sei le giornate consecutive senza vittoria per i neroverdi, che hanno chiuso le ultime gare con tre sconfitte e tre pareggi. L’ultima partita contro il Napoli al San Paolo ha però dimostrato che il gioco, nonostante gli ultimi risultati, al Sassuolo non manca. La gara a Napoli si è infatti chiusa sull’1 a 1, con un pareggio agguantato all’86’ dai partenopei, grazie ad un gol di Insigne. Alla squadra di De Zerbi vista la scorsa giornata, manca solo la vittoria, che cercheranno in ogni modo di far arrivare contro la Sampdoria.

Sampdoria: I blucerchiati sono tornati a perdere nella scorsa giornata: dopo due buone vittorie contro Cagliari e SPAL, la squadra di Giampaolo ha infatti perso contro l’Atalanta di Gasperini. I giochi al Ferraris si sono aperti solamente nel secondo tempo, quando l’ex Zapata al 50′ ha insaccato, poi Quagliarella ha pareggiato su rigore al 67′. Ma al 77′ Gosens ha portato nuovamente avanti definitivamente la Dea, regalando così ai bergamaschi i tre punti. La Sampdoria ha perciò così perso una ghiotta occasione di superare l’Atalanta in classifica e di avvicinarsi alla zona Europa. Ma fortunatamente il campionato è ancora lungo e i blucerchiati possono sfruttare al meglio le prossime partite per riaccorciare sul gruppo “Europa”.

Sassuolo-Sampdoria: dove vederla in tv e streaming

Sassuolo-Sampdoria si potrà seguire in diretta esclusiva sulle piattaforme di Sky. La partita sarà infatti in diretta televisiva Sky sul canale Sky Sport Serie A. Oppure la si potrà inoltre seguire in diretta streaming dalle applicazioni online di SkyGo e NowTv.

