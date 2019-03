Sondaggi Politici Ipsos: il principale avversario di Salvini? Zingaretti

E’ Nicola Zingaretti il principale avversario politico di Matteo Salvini secondo il 36% degli italiani. A sostenerlo è l’ultimo sondaggio Ipsos per Di Martedì andato in onda martedì sera. Secondo la rilevazione, il neo segretario Pd ha le carte in regola per sfidare il leader della Lega. Più del capo politico dei Cinque Stelle Luigi Di Maio (19%), di Alessandro Di Battista (11%) e di Silvio Berlusconi (9%).

Sondaggi Politici: Zingaretti, consenso al 46%

Zingaretti può sfruttare a suo favore anche il largo consenso che gode tra i cittadini (46% secondo un sondaggio Piepoli del primo marzo), inferiore di appena un punto rispetto a quello del premier Conte e del ministro dell’Interno. E Di Maio? Anche in questa classifica il leader dei Cinque Stelle è fuori dai giochi (35% di consenso).

Sondaggi politici Ipsos: Salvini premier? Solo il 36% ci crede

Nonostante Salvini venga considerato da tutti l’uomo da battere, solo poco più di un terzo degli italiani è convinto che alla fine il leader della Lega diventerà presidente del Consiglio. Sul futuro politico del ministro dell’Interno pesano tante incognite. A cominciare dalle europee che saranno un banco di prova importante per il governo ma anche per le opposizioni. Pd e Forza Italia proveranno a ritagliarsi il loro spazio di manovra. Non è quindi detto che la Lega riuscirà ad incrementare i propri consensi. Analisi Politica, in un sondaggio per La Verità, ha evidenziato un calo dei voti per il Carroccio in Veneto e Lombardia rispetto al voto delle ultime Politiche. Un campanello d’allarme è già suonato in via Bellerio.

Sondaggi politici Ipsos: tornerà il bipolarismo?

“Se tornasse il bipolarismo, tra chi sarebbe lo scontro?” è stata l’ultima domanda posta da Ipsos agli intervistati. Al momento il 35% degli italiani vede un bipolarismo tra M5S e Lega. Il 30% scommette invece su uno scontro diretto tra dem e leghisti. Solo il 10% prevede una battaglia tra Pd e Cinque Stelle.

Sondaggi politici Ipsos: nota metodologica

Sondaggi politici Piepoli: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: 1 marzo. Base totale campione (500 casi CATI-CAWI).

