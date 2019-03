Contributi volontari Inps 2019: importi dovuti e minimi. La circolare Circolare contributi volontari 2019

Con la circolare n. 42 del 13 marzo, l’Inps ha comunicato gli importi dei contributi volontari Inps dovuti dai lavoratori dipendenti non agricoli, dai lavoratori autonomi e dagli iscritti alla Gestione Separata. I contributi dovuti si intendono per l’anno 2019 in seguito alla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (+1,1%).

Contributi volontari Inps 2019: versamenti lavoratori dipendenti non agricoli

Come precisa l’Inps nella sua recente circolare (potete consultarla qui in pdf), “l’importo minimo settimanale della retribuzione su cui calcolare il contributo volontario non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell’articolo 7, comma 1 della legge 11 novembre 1983, n. 638 e successive modificazioni”. Ne consegue che nel 2019 la retribuzione minima settimanale è pari a 205,20 euro. E che la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% è pari a 47.143,00 euro. Inoltre il massimale da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione dopo il 1° gennaio 1996 o che esercitino l’opzione per il sistema contributivo è pari a 102.543 euro.

Per il 2019 l’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli autorizzati alla prosecuzione volontaria nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995 è pari al 33%. Infine l’aliquota IVS relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli è confermata pari al 27,87%.

Contributi volontari Inps 2019: tabelle

Riportiamo le tabelle diffuse dall’Inps relative alla ripartizione dei contributi volontari 2019 riguardanti i soggetti autorizzati con decorrenza compresa entro e dopo il 31 dicembre 1995.

Categorie Aliquote% Coefficienti Riparto Base (entro il 31 dicembre 1995) Base (dopo il 31 dicembre 1995) Quota pensione (entro il 31 dicembre 1995) Quota pensione (dopo il 31 dicembre 1995) Totale IVS (entro il 31 dicembre 1995) Totale IVS (dopo il 31 dicembre 1995) Lavoratori dipendenti non agricoli (esclusi domestici) Aliquota Coefficienti 0,11% 0,003947 0,11% 0,003333 27,76% 0,996053 32,89% 0,996667 27,87% 1 33% 1 Agricoli dipendenti Aliquota Coefficienti 0,11% 0,003780 0,11% 0,003780 28,99% 0,996220 28,79% 0,996220 29,10% 1 29,10% 1 Pescatori soggetti alla Legge n. 250/58 Aliquota Coefficienti 0,11% 0,010506 0,11% 0,007383 10,36% 0,989494 14,79% 0,992617 10,47% 1 14,90% 1 Lavoratori occupati in cantieri di lavoro Aliquota Coefficienti 0,11% 0,010055 0,11% 0,007550 10,83% 0,989945 14,46% 0,992450 10,94% 1 14,57% 1 Domestici Aliquota Coefficienti 0,1375% 0,010579 0,1375% 0,0078900,992110 12,86% 0,989421 17,29% 12,9975% 1 17,4275% 1

Contributi volontari Inps 2019: versamenti volontari gestioni artigiani e commercianti

Il contributo è determinato in base ai criteri stabiliti dall’articolo 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modifiche e integrazioni. In particolare con riferimento alla circolare n. 96/2003. Inoltre, l’Inps ricorda che la relativa contribuzione volontaria è determinata tramite l’applicazione delle aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori al reddito medio di ciascuna delle otto classi di reddito previste. La classe di reddito da assegnare a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti negli ultimi 3 anni di attività.

Contributi volontari Inps: artigiani e commercanti, le aliquote

Ecco le aliquote sulle quali calcolare l’importo dei contributi volontari degli artigiani e degli esercenti attività commerciali per il 2019.

Titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni : Artigiani : 24%; Commercianti : 24,09%.

: Collaboratori di età non superiore ai 21 anni : Artigiani : 21,45%; Commercianti : 21,54%

:

Contributi volontari Inps 2019: artigiani e commercianti, tabelle di contribuzione

Di seguito sono elencate le tabelle di contribuzione relative agli artigiani e commercianti in vigore a partire dal 1° gennaio 2019.

Classi di reddito Reddito medio imponibile Contribuzione mensile Artigiani aliquota 24% Contrib. Mensile Artigiani aliquota 21,45% Contribuzione mensile Commercianti 24,09% Contrib. Mensile Commercianti 21,54% Fino a 15.878 euro 15.878 € 317,56 € 283,82 € 318,75 € 285,01 € 15.879 – 21.089 euro 18.484 € 369,68 € 330,40 € 371,07 € 331,79 € 21.090 –26.300 euro 23.695 € 473,90 € 423,55 € 475,68 € 425,33 € 26.301 – 31.511 euro 28.906 € 578,12 € 516,69 € 580,29 € 518,86 € 31.512 – 36.722 euro 34.117 € 682,34 € 609,84 € 684,90 € 612,40 € 36.723 – 41.933 euro 39.328 € 786,56 € 702,99 € 789,51 € 705,94 € 41.934 – 47.142 euro 44.538 € 890,76 € 796,12 € 894,10 € 799,46 € Oltre 47.143 euro 47.143 € 942,86 € 842,68 € 946,40 € 846,22 €

Contributi volontari Inps 2019: versamenti Gestione Separata

L’importo del contributo volontario dovuto alla Gestione Separata è determinato applicando all’importo medio dei compensi percepiti nell’anno di contribuzione precedente alla data della domanda, l’aliquota IVS di finanziamento della Gestione. Allo scopo di determinare il contributo volontario va preso in esame solo ed esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione. Quindi, tale aliquota, per l’anno 2019, è pari al 25% per i professionisti e al 33% per i collaboratori e figure assimilate.

L’Inps precisa che visto che il minimale per l’accredito contributivo è fissato nel 2019 a 15.878 euro, per lo stesso anno l’importo minimo dovuto alla Gestione Separata non può essere inferiore a 3.969,60 euro annui (330,80 euro mensili) per i professionisti. Nonché a 5.239,80 euro annui (436,65 euro) per gli altri iscritti.

