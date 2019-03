730 precompilato 2019: modello online da aprile, data e circolare AdE

È già tempo di pensare al modello 730 precompilato 2019, che l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione degli utenti a partire da aprile. Il modello (ordinario) andrà poi trasmesso il 7 luglio (tramite sostituto d’imposta) o entro il 23 luglio (web, precompilato) se effettuato personalmente. Andiamo a vedere la data precisa di pubblicazione del modello e a riepilogare le principali informazioni utili a riguardo.

730 precompilato 2019: modello online da aprile, ecco quando

Come di consueto, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione il modello 730 precompilato 2019 riguardante il periodo d’imposta 2018 a partire da lunedì 15 aprile. Il modello sarà dunque a disposizione dei contribuenti sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Modello 730 precompilato 2019: le novità

Diverse le novità del 730 precompilato di quest’anno. Si parte dalla deducibilità del trasporto pubblico (19%), nonché per le erogazioni liberali a favore delle Onlus (10%). Deducibilità al 19% anche per le spese di assicurazione contro eventi calamitosi e per quelle sostenute per l’acquisto di sussidi informatici per i soggetti con Disturbo Specifico dell’Apprendimento. Non mancano poi le detrazioni legate agli interventi di riqualificazione energetica (65%, 80% e 85%) e al bonus verde (36%).

Modello 730 precompilato 2019 online: come accedere

Dal 15 aprile sarà possibile scaricare il modello 730 precompilato 2019 messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito. Per accedere sarà necessario essere muniti delle apposite credenziali. Ovvero:

Codice PIN – PIN Dispositivo Inps ;

– ; Identità digitale SPID ;

; Carta Nazionale dei Servizi.

Se l’utente ha intenzione di trasmettere il 730 tramite sostituto (Caf o professionista abilitato) dovrà presentare allo stesso la delega per l’accesso al modello.

Modello 730 2019: scadenze

Ricordiamo le scadenze di trasmissione del modello 730 2019, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, con tanto di istruzioni di compilazione.

Lunedì 8 luglio : termine ultimo per la trasmissione del modello ordinario tramite sostituto d’imposta;

: termine ultimo per la trasmissione del modello ordinario tramite sostituto d’imposta; Martedì 23 luglio: termine ultimo per la trasmissione del modello precompilato.

Le altre date da tenere a mente sono le seguenti.

15 aprile 2019 : 730 precompilato disponibile online;

: 730 precompilato disponibile online; A partire dal 2 maggio 2019 : sarà possibile modificare, accettare e inviare il 730 precompilato;

: sarà possibile modificare, accettare e inviare il 730 precompilato; 28 maggio – 20 giugno 2019 : possibilità di annullare il 730 inviato (solo 1 volta) ed effettuare una nuova presentazione;

: possibilità di annullare il 730 inviato (solo 1 volta) ed effettuare una nuova presentazione; 8 luglio 2019 : termine ultimo per la trasmissione del modello 730 ordinario tramite sostituto d’imposta. Solitamente la scadenza è il 7 luglio, che quest’anno però cade di domenica.

: termine ultimo per la trasmissione del modello 730 ordinario tramite sostituto d’imposta. Solitamente la scadenza è il 7 luglio, che quest’anno però cade di domenica. 23 luglio 2019 : termine ultimo per la trasmissione del 730 precompilato online o 730 ordinario tramite CAF o professionista abilitato;

: termine ultimo per la trasmissione del 730 precompilato online o 730 ordinario tramite CAF o professionista abilitato; 25 ottobre 2019: termine ultimo per presentare al CAF o professionista abilitato il 730 integrativo.

Modello 730-4 2019: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ha comunicato l’approvazione del modello Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” tramite il Provvedimento n. 58168/2019. Il Modello 730-4 è riservato al sostituto d’imposta o professionista abilitato. E dovrà essere utilizzato a partire dal mese di marzo 2019 al fine di comunicare all’Agenzia la sede telematica per la ricezione dei 730-4 per i propri dipendenti. A questo link potete scaricare le istruzioni di compilazione dell’Agenzia delle Entrate in pdf.

