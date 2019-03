Prezzo benzina, diesel e gpl a metà marzo 2019 ancora in stallo. L’infografica

Sono otto giorni che le principali compagnie petrolifere non raccomandano movimenti dei prezzi alla pompa. Del resto i prodotti petroliferi nel Mediterraneo hanno visto lievi aumenti per la benzina e una certa stabilità per quanto riguarda il diesel.

Di conseguenza i prezzi non si sono mossi granché.

Oggi alla pompa self service si spende solo 1,547 euro al litro se si utilizza Tamoil, ma si può arrivare fino a 1,57 con Api-Ip. Mentre si scende a 1,531 euro al litro con i distributori indipendenti.

In media si spende 1,551 euro al litro.

Se si usa il diesel, sempre self service, si scende a un prezzo medio di 1,489 euro al litro.

Che poi è anche la tariffa applicata da Esso. Ma si sale fino a 1,499 con TotalErg e Api-IP. Chiaramente con le pompe no logo si scende a 1,468 euro al litro.

Prezzo benzina, i prezzi da serviti

Se si preferisce essere serviti dal benzinaio e si usa la benzina si pagherà 1,686 euro al litro mediamente. Si risparmierà da Tamoil, con 1,64, mentre si raggiungerà il prezzo massimo con Api-IP, 1778 euro al litro. Molto meno costa usare i distributori indipendenti, 1,58 euro al litro.

Se la propria macchina va a diesel si dovrà borsare in media 1,624 euro al litro. Con una oscillazione tra 1,608 euro al litro presso Tamoil e 1,708 prezzo Api-IP. E anche qui i risparmia molto con le compagnie no logo, dove si paga solo 1,515 euro al litro.

Con il GPL la variabilità è minore. Si va da 0,644 euro al litro con Tamoil a 0,667 con Api-IP. Con le pompe indipendenti che fanno pagare solo 0,637 euro al litro.

Infine il metano, che si misura al Kilogrammo. Si va da 1 euro al kg con Total Erg a 1,030 con Tamoil. E si scende a 0,985 con i distributori no logo

