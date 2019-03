Diretta Empoli Frosinone: streaming, highlights e risultato – LIVE

Domenica 17 Marzo alle ore 15:00 si gioca il match di ritorno tra Empoli e Frosinone. Empoli che non deve perdere per fare in modo di non finire in zona retrocessione; Frosinone che deve vincere per poter sperare di uscire dalla zona retrocessione.

Empoli alla ricerca di punti preziosi

Empoli che torna da una sconfitta in casa della Roma di Ranieri, neo subentrato a Di Francesco. Giallorossi che si portano in vantaggio dopo appena 9 minuti di gioco grazie ad El Shaarawy che da fuori area calcia piazzato trovando il suo 9° gol stagionale. Empoli che riesce a trovare il pareggio al 12esimo minuto grazie all’ autogol di Juan Jesus. Roma che trova il gol vittoria al 33esimo minuto grazie al cross perfetto di Florenzi per Schick che di testa batte Dragowski. Partita che termina quindi sul risultato di 2 a 1.

Come arriva il Frosinone allo scontro diretto con l’Empoli

Frosinone che nella scorsa giornata ha affrontato in casa il Torino di Mazzarri. Squadra di casa che si porta in vantaggio al 42esimo minuto grazie al colpo di testa vincente di Paganini su corner calciato da Ciano. Granata che si riprendono il secondo tempo con Belotti che al 56esimo, su assist di Falque, anticipa la difesa mettendo a segno il gol del pareggio. Torino che completa la rimonta al 77esimo minuto ancora con Belotti che trova il suo decimo gol stagionale con una splendida girata che spiazza Sportiello.

Il match d’ andata tra Frosinone ed Empoli era terminato sul risultato di 3 a 3. Ciociari che si portano in vantaggio dopo 8 minuti di gioco grazie all’ autogol di Silvestre. Al 32esimo la riprende Zajic su assist di Antonelli. Empoli che raddoppia al 48esimo minuto con Silvestre che, su cross di La Gumina, devia il pallone con la coscia trovando il gol del vantaggio. Frosinone che non molla e che trova il pareggio grazie al rigore trasformato da Ciofani al 54esimo minuto. Squadra di casa che trova il terzo gol ancora con Ciofani che corona un ottimo contropiede al 63esimo minuto. Squadra ospite che trova il pareggio al 79esimo grazie allo splendido gol al volo di Ucan nel giorno del suo debutto in Serie A con l’ Empoli.

Domenica 17 Marzo alle ore 15:00 si gioca il match di ritorno tra Empoli e Frosinone. Il match verrà trasmesso in diretta streaming su DAZN, piattaforma di streaming online. Sarà inoltre possibile seguire la partita grazie al commento in tempo reale sul nostro sito.

