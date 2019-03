Diretta Napoli Udinese: streaming, highlights e risultato – LIVE

Domenica 17 Marzo alle ore 18:00 allo stadio San Paolo di Napoli si gioca il match tra Napoli e Udinese, valido per la 28a giornata di Serie A. Partita importante per il Napoli che deve cercare di prendere le distanze dal Milan, impegnato nella difficile sfida con l’Inter. Udinese che deve vincere per evitare di trovarsi in una brutta posizione per quanto riguarda la zona retrocessione.

Napoli-Udinese: come arrivano i partenopei

I partenopei arrivano da un pareggio in casa del Sassuolo di De Zerbi. Squadra di casa che si porta in vantaggio grazie al gol di Berardi al 52esimo minuto di gioco. Napoli che riesce a riprenderla solamente all’ 86esimo minuto grazie al gol di Insigne dopo l’ errore in area di rigore di Magnanelli. Partita che termina sul risultato di 1-1.

Napoli-Udinese: come arrivano i friulani

Udinese che giunge da una sconfitta in casa della Juventus. Partita che si apre all’ 11esimo minuto con il gol di Kean, attaccante classe 2000 che segna anche la sua doppietta personale al 39esimo minuto. Bianconeri che continuano a segnare nel secondo tempo con Can che trasforma un penalty concesso al 67esimo minuto. Ancora Juve al 71esimo con Matuidi che, su assist di Bentancur, mette a segno il quarto gol della partita. A rendere la sconfitta meno amara è Lasagna che all’ 84esimo minuto, su assist di De Paul, segna il gol della bandiera. Match che termina quindi 4 a 1.

Il match d’ andata tra Udinese e Napoli era finito sul risultato di 0-3. Primo gol partenopeo al 14esimo minuto messo a segno da Fabian Ruiz. Raddoppio Napoli all’ 83esimo con il penalty trasformato da Mertens. Squadra ospite che la chiude definitivamente all’ 85esimo minuto con il gol di Rog su assist di Mertens.

Dove vedere in tv e streaming Napoli-Udinese

Il match verrà trasmesso in diretta su Sky Sport Serie A e su Sky Sport. Sarà inoltre possibile vedere la partita in streaming su Sky Go e Now TV.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM