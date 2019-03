Diretta Sassuolo Sampdoria: streaming, highlights e risultato – LIVE

Il match Sassuolo-Sampdoria andrà in scena Sabato 16 Marzo alle ore 15 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia e sarà valida per il 28o turno di Serie A. Nell’ultimo turno la Sampdoria ha perso per 2 a 1 contro l’Atalanta di Gasperini mentre il Sassuolo ha strappato un punto fondamentale nel pareggio per 1 a 1 con il Napoli. All’andata finì 0 a 0 in una partita bloccata dal punto di vista tattico e povera di occasioni.

Sassuolo-Sampdoria: ultimo treno per l’Europa

I risultati dell’ultima giornata hanno quasi tagliato fuori dalla corsa per l’Europa le due squadre, con la vincitrice dello scontro di Sabato che potrebbe essere l’unica tra Samp e Sassuolo ad avere ancora speranze di qualificazione. Con Saponara infortunato e Gaston Ramirez ancora in dubbio Giampaolo potrebbe optare per Praet nella posizione di trequartista adottando un schieramento più difensivo o al contrario più offensiva schierando Defrel sulla trequarti. Un altra opzione potrebbe essere quella di schierare Jakub Jankto che ha mostrato diverse difficoltà nel ricoprire posizioni più arretrate e potrebbe quindi esprimersi al meglio giocando dietro le due punte.

Pochi dubbi per De Zerbi, pronto a confermare in gran parte la formazione capace di fermare il Napoli. Tra i pali, dopo la squalifica, torna Consigli. Dopo la buona prova dell’ultima uscita in difesa dovrebbe essere confermato Demiral al fianco di Ferrari con Lirola e Rogerio sulle fasce. A centrocampo oltre a Magnanelli e Duncan dovrebbe tornare Locatelli in regia. Tridente offensivo che sarà invece composto da Berardi, Djuricic e Boga.

Sassuolo-Sampdoria: probabili formazioni

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Demiral, G. Ferrari, Rogerio; Locatelli, Magnanelli, Duncan; Berardi, Babacar, Djuricic.

Allenatore: De Zerbi

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynki, Andersen, Colley, Murru; Praet, Linetty, Ekdal; Saponara; Quagliarella, Gabbiadini.

Allenatore: Giampaolo.

Sassuolo-Sampdoria: dove vedere il match in TV e streaming

Il match è un’esclusiva Sky, infatti sarà possibile guardarlo in diretta tv sui canali Sky Sport Serie A. Inoltre sarà possibile vederla in streaming sui vari dispositivi mobile tramite l’app Sky Go esclusivamente per gli abbonati Sky. Come se non bastasse, ricordiamo che sarà possibile vedere il match in streaming sulla piattaforma online Now TV.

