Assunzioni Generali 2019: requisiti per 1150 posti entro il 2021. Le info

Il Gruppo Generali ha annunciato 1150 nuove assunzioni entro il 2021. Il piano assunzioni rientra nel più ampio Country 20121 – “Partner di Vita”, presentato presso la sede principale di Generali Italia a Mogliano Veneto (TV) durante un open day svoltosi il 5 marzo scorso.

Country 21 arriva al termine di un importante piano di trasformazione, che ha prodotto semplificazione, anche attraverso la digitalizzazione, nuove capacità, innovazione ed un rinnovamento dell’offerta. Questo ha portato Generali a chiudere l’esercizio al 31 dicembre 2018 con oltre 23 miliardi di premi lordi (+4,5%) e con 1,6 milioni di clienti connessi.

Assunzioni Generali 2019: ottimi risultati nel 2018, investimenti per 300 milioni

L’ottimo risultato dello scorso anno ha incoraggiato un nuovo planning triennale, che prevede investimenti per 300 milioni di euro in innovazione, competenze e persone, per un totale di 1150 nuove assunzioni.

Non sono ancora stati specificati dettagli riguardo alle figure professionali ricercate. È facile immaginare che i nuovi posti di lavoro del Gruppo Generali saranno rivolti, in parte, a figure quali agenti e consulenti, per potenziare la rete commerciale della compagnia assicurativi. Sicuramente non mancheranno le assunzioni anche per altri profili.

Per rimanere aggiornati, visitare il sito web del Gruppo Generali nella sezione “Work with us”, dove sono via via pubblicate le posizioni aperte.

Assunzioni Generali 2019: le posizioni aperte e come candidarsi

Attualmente in Italia sono 37 le figure ricercate; di queste 12 a Mogliano Veneto, 10 a Milano, 8 a Trieste, 4 a Roma, uno a Torino, uno a Napoli e uno a Firenze. Vari i profili ricercati, da ingegneri a contabili, da consulenti ad architetti. Numerose le possibilità per i più giovani. Ricercati stagisti su tutto il territorio nazionale e profili junior.

Sulla stessa pagina, oltre a visualizzare le offerte di lavoro disponibili, gli interessati possono visionare i requisiti necessari per candidarsi ad ogni posizione. Inoltre, è possibile inviare la propria candidatura direttamente online, compilando l’apposito form predisposto.

